Slušaj vest

Denis Kukec, pomoćnik šefa službe za susedne zemlje u hrvatskoj Upravi za granice, rekao je da je EES sistem namenjen za državljane trećih zemalja koji ne poseduju boravišnu dozvolu, pograničnu propusnicu ili dugotrajnu dozvolu.

- Osobe koje te dokumente poseduju ne podležu ovom sistemu. Sistem će funkcionisati na način da kada građani trećih zemalja dođu na graničnu kontrolu potrebno je da izađu iz vozila nakon čega će se prvo snimiti prikaz lica, nakon toga osoba stavlja otiske četiri prsta desne ruke na uređaj za uzimanje otisaka prstiju i uz podatke sa putne isprave, koja se prvo daje na šalter po dolasku osobe, stvara se lični entri egzit dosije.

Nema nikakvih naplata - Što se tiče naplata - nema nikakvih naplata. Započinje sa radom po postupnom modu - krećemo na svim graničim prelazima, 77 njih, i na njima krećemo istovremeno - dva sata po smeni minimalno, a to je četiri sata po danu. Tako ćemo raditi ovaj mesec. Sledeći ćemo povećavati broj radnih sati za dva sata i tako do 10. aprila naredne godine kada se završava postupna primena sistema.

Svaki mesec će se, kaže, povećavati za minimalno dva sata po smeni što znači da će neki raditi i više. Sve zavisi od intenziteta promenta na prelazu.

Foto: Marko Karović

Pojasnio je dalju proceduru.

- Svaki sledeći put kada se ta osoba pojavi bilo na ulaznoj graničnoj kontroli ili izlaznoj biće verifikovana i proverena po prikazu lica uživo. To znači da kada se putnik koji je prošao kroz granični prelaz i kome je formiran dosije pojavi sutra, pet ili sedam dana kasnije, opet na ulaznoj kontroli će morati da izađe iz vozila i biće verifikovan po prikazu lica. Kod prvog dolaska se uzimaju dva biometrijska podatka - prikaz lica i otisci prstiju, a kod sledećih dolazaka se radi verifikacija po jednom parametru - naglasio je.

Pečatiraju se pasoši do aprila - Za vreme prelaznog razdoblja do 10. aprila će se udarati pečati u putne isprave, a nakon toga se oni više neće otiskivati već će se elektronski beležiti ulazak i izlazak državljana trećih zemalja u šengenski prostor - objasnio je Kukec.

Dosijei kada se kreiraju važe tri godine.

Dodaje da se deci do 12 godina ne uzimaju otisci prstiju već samo fotografija lica.