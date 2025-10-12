Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je najnoviju najavu vremena za naredne dane u Srbiji.

Kako stoji u najavi, danas će na severozapadu Srbije i u Negotinskoj Krajini biti pretežno sunčano, dok se u ostalim krajevima očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, sa postepenim smanjenjem oblačnosti do kraja dana. Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 17 do 21 °C.

Suvo, stabilno i umereno toplo vreme očekuje se i sutra pre podne, uz pretežno sunčano nebo, dok će u brdsko-planinskim predelima biti malo i umereno oblačno. Prolazno naoblačenje sredinom dana zahvatiće sever Vojvodine, a posle podne širiće se na zapadne i centralne krajeve, dok će uveče i tokom noći zahvatiti i ostale delove Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 11 °C, a najviša od 16 do 20 °C.

U toku naredne nedelje očekuje se suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima, uz blagi pad dnevne temperature, koja će u većini mesta biti između 15 i 18 °C, dok će jutra u drugoj polovini nedelje biti svežija. Naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima očekuje se u petak posle podne u južnim predelima, dok će tokom vikenda zahvatiti i zapadne, centralne i istočne krajeve Srbije.