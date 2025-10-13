Slušaj vest

Pripadnici 63. padobranske brigade organizovali su juče, na vojnom aerodromu „Narednik-pilot Mihajlo Petrović“ u Nišu, prijem za porodice poginulih saboraca iz ove elitne jedinice Vojske Srbije.

U okviru aktivnosti kojoj su, osim porodica poginulih, prisustvovali aktivni pripadnici jedinice i predstavnici Udruženja veterana brigade, održan je parastos za vojne padobrance koji su položili živote na časnom putu službe otadžbini, položeni su venci i cveće kraj Zida sećanja palim pripadnicima 63. padobranske brigade, a potom je realizovan i obilazak Spomen-sobe jedinice.

Izražavajući poštovanje i zahvalnost porodicama poginulih pripadnika jedinice, komandant 63. padobranske brigade pukovnik Aleksandar Stupar je istakao da aktivni sastav brigade, zajedno sa veteranima, nikada neće dozvoliti da izbledi sećanje na njihove najmilije.

– Njihova hrabrost, žrtva i ljubav prema otadžbini nas obavezuju da ih nikad ne zaboravimo. Znajte da dok god živi 63. padobranska brigada, dok god padobranci skaču, vaši najmiliji žive kroz nas – istakao je pukovnik Stupar.

Ovaj skup još jednom je potvrdio da heroji ne umiru, dokle god se čuva uspomena na njihova dela i dok su njihove porodice poštovane i uvažavane u jedinici, kojoj su njihovi najmiliji pripadali.