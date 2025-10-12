Slušaj vest

Marko Mladenović (42) iz Rače već sedam dana nema kontakt sa porodicom, a policijska potraga za njim krenula je u četvrtak. Kako kaže njegov brat, prilikom njihovog poslednjeg telefonskog razgovora, zvučao je "kao da je sve u redu".

Nestao muškarac je u kući u Rači ostavio novčanik i dokumenta, ali je poneo sa sobom mobilni telefon. Međutim, on je tačno 7 dana nedostupan, otkrio je Markov zabrinuti brat.

- Čuli smo se poslednji put u nedelju, 5. oktobra. Tada je sve bilo normalno, razgovarao je lepo sa mnom. Poslao mi je i slike snega koji je tada padao u Rači, pošto ja živim u Kuršumliji - rekao je Žarko.

Žarko je ispričao i da je u ponedeljak pokušao da dobije brata, ali da je Markov mobilni telefon bio nedostupan.

- U Rači je padao sneg i u većem delu naselja nestala je struja zbog nevremena. Kada sam video da mu je telefon nedostupan, iskreno, nisam pomislio da se dešava bilo šta sumnjivo. Bio sam ubeđen da mu se telefon ispraznio i da zbog nestanka struje nije mogao da ga napuni. Bio sam u kontaktu sa njegovim komšijama, ali ni oni nisu imali informacije o Marku. Kada sam čuo da je u sredu u Raču stigla struja, a njegov telefon je još uvek bio ugašen, počeo sam da brinem - otkrio je Žarko.

"Pretražili smo svaki ćošak Rače"

Brat nestalog muškarca je rekao da je u četvrtak krenula potraga za Markom.

- Tog dana su se mnogobrojni prijatelji, komšije i rođaci uključili u potragu za Markom. Pretražili smo svaki ćošak Rače, uzduž i popreko, nadali smo se da je blizu, ali bezuspešno - ispričao je Markov zabrinuti brat.

U potragu se uključila policija

Željko je otkrio da je od subote u potragu uključena i policija.

- Još uvek nemamo nikakav trag, ali na teren će izaći još veći broj policajaca, pa mi to budi nadu da ćemo ga naći - istakao je Žarko.

Marko je prolazio kroz težak period nakon razvoda

Žarko je ispričao da se njegov brat razveo i vratio u Raču pre nešto više od godinu dana. Prema njegovim rečima, nestali muškarac je prolazio kroz težak period.

- Marko je 15 godina živeo u Beogradu. Nakon razvoda se vratio u Raču. Razvod mu je jako teško pao, promenio se. Od tog događaja počeo je svakodnevno da pije. Često je pominjao kako se razočarao u ljubav, brak, ali i ljude - ispričao je Žarko.

Marko je visok 175 centimetara, ima kratku smeđu kosu i smeđe oči.

Otvorena kuća i razbacane stvari

Marko je otkrio da je na dan početka potrage prvo otišao u kuću u kojoj živi njegov brat. Međutim, tamo su ga zatekla otvorena vrata, prozori i razbacane stvari.

- Kada sam došao ispred kuće, zabrinuo me je prizor koji sam zatekao. Sve je bilo otvoreno i razbacano. Ulazna vrata su bila odškrinuta, prozori otvoreni. U svim prostorijama su bile razbacane stvari. Svuda je bio haos i krš. To me je dosta zabrinulo. Odmah sam uočio njegov novčanik i dokumenta, ali telefona nema nigde - istakao je Žarko.

Mole se svi koji imaju bilo kakvu informaciju o Marku da se jave njegovom bratu Žarku na broj telefona 063-86-44-514 ili najbližoj policijskoj stanici.