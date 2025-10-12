Slušaj vest

Početak oktobra doneo je Srbiji ledeno zahlađenje, uz obilnu kišu, kada je palo i više od 100 litara kiše po kvadratnom metru, a na planinama je palo preko pola metra snega, na Kopaoniku rekordnih 59 cm, a na Zlatiboru preko rekordnih 35 cm za oktobar. Temperature su pale do -5 °C. Sneg je padao čak i u gradovima južne, centralne i jugozapadne Srbiji i to je bio prvi najraniji sneg ikada.

Temperatura se u Beogradu uz obilnu kišu kretala samo od 6 do 8 stepeni, a na jugu zemlje i u dolini Zapadne Morave opala je na 0 stepeni. Nevreme je jedino izbeglo Vojvodinu, gde je ostalo suvo, na severu čak i vedro vreme.

Potom je došlo do stabilizacije i otopljenja, tako da ovih dana preovladava tipično vreme za ovo doba godine.

I sledeće sedmice u Srbiji se pod uticajem anticiklona očekuje uglavnom stabilno i suvo vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

U četvrtak i petak biće uslova za prolaznu kišu.

I nakon tog perioda nastaviće se uglavnom suvo vreme.

Kada je reč o temperaturama, maksimalna temperatura u narednom periodu biće uglavnom od 15 do 20 stepeni, što su ujedno i prosečne temperature za ovo doba godine.

Čak oko 23.-24. oktobra temperature bi bile i preko 20 stepeni.

Dakle, prema trenutnim prognozama Srbiju do kraja meseca ne očekuje značanije zahlađenje, niti će biti obilnijih padavina, a isto tako ne očekuje se ni značajnije otopljenje, odnosno za sada nema na vidiku ni miholjskog leta, a vreme će uglavnom biti u skladu sa oktobrom i ovim delom jeseni.