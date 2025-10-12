Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije ostvarili su zapažene rezultate, osvojivši nekoliko medalja na danas održanom međunarodnom 33. Novosadskom maratonu, koji je okupio više od 1.300 takmičara iz 26 zemalja.

U disciplinama na 42,195 km, 10,5 km, 5 km i štafetnoj trci na 42,195 km zapaženo učešće ostvarilo je gotovo 300 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, među kojima su bili i kadeti Vojne akademije, učenici Vojne gimnazije i Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara“.

U glavnoj trci na 42 kilometra i 195 metara, vicešampionsku titulu i ujedno titulu najboljeg domaćeg takmičara osvojio je kapetan Marko Božić iz 72. brigade za specijalne operacije, koji je maratonsku stazu istrčao za dva sata, 59 minuta i 14 sekundi.

U štafetnoj trci na 42,195 km pobedu u ukupnom plasmanu odnela je ekipa 72. brigade za specijalne operacije. Drugo mesto zauzela je ekipa 63. padobranske brigade, dok su ekipe Kopnene vojske, Komande za obuku i Vojne gimnazije zauzele plasman od četvrtog do šestog mesta.



U trci na 25 kilometara, šampionske titule u ukupnom plasmanu za pripadnike Vojske Srbije, pripale su vojnom službeniku Tijani Kabić iz Komande za obuku u ženskoj i vojnom službeniku Milivoju Jovoviću iz Tehničkog opitnog centra u muškoj konkurenciji.