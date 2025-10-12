Uspeh Vojske Srbije na 33. Novosadskom maratonu: Medalje, rekordi i dominacija u svim disciplinama (FOTO)
Pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije ostvarili su zapažene rezultate, osvojivši nekoliko medalja na danas održanom međunarodnom 33. Novosadskom maratonu, koji je okupio više od 1.300 takmičara iz 26 zemalja.
U disciplinama na 42,195 km, 10,5 km, 5 km i štafetnoj trci na 42,195 km zapaženo učešće ostvarilo je gotovo 300 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, među kojima su bili i kadeti Vojne akademije, učenici Vojne gimnazije i Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara“.
U glavnoj trci na 42 kilometra i 195 metara, vicešampionsku titulu i ujedno titulu najboljeg domaćeg takmičara osvojio je kapetan Marko Božić iz 72. brigade za specijalne operacije, koji je maratonsku stazu istrčao za dva sata, 59 minuta i 14 sekundi.
U štafetnoj trci na 42,195 km pobedu u ukupnom plasmanu odnela je ekipa 72. brigade za specijalne operacije. Drugo mesto zauzela je ekipa 63. padobranske brigade, dok su ekipe Kopnene vojske, Komande za obuku i Vojne gimnazije zauzele plasman od četvrtog do šestog mesta.
U trci na 25 kilometara, šampionske titule u ukupnom plasmanu za pripadnike Vojske Srbije, pripale su vojnom službeniku Tijani Kabić iz Komande za obuku u ženskoj i vojnom službeniku Milivoju Jovoviću iz Tehničkog opitnog centra u muškoj konkurenciji.
U trci na 10,5 kilometara, drugo mesto u ženskoj konkurenciji osvojila je kadet Vojne akademije Jovana Ćirović, dok je u muškoj konkurenciji isti plasman ostvario vodnik Ivan Dlačić iz 72. brigade za specijalne operacije. Oboje su zauzeli prva mesta u konkurenciji vojske i policije. Treće mesto u ženskoj konkurenciji pripalo je profesionalnom vojniku Jovani Pavlović iz 72. brigade za specijalne operacije.
U trci na 5 kilometara, vicešampionsku titulu u ukupnom plasmanu osvojila je vojni službenik Mariana Čegar Lukić iz Regionalnog centra Ministarstva odbrane Novi Sad, koja je ujedno pobedila u konkurenciji vojske i policije.
Veliki odziv pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i ostvareni rezultati, potvrda su kvaliteta fizičke obuke i značaja koji se u sistemu odbrane pridaje sportu.