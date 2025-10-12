Slušaj vest

Vatrogasci su večeras zatvorili tunel Mišeluk u oba smera kao i sam Most slobode u Novom Sadu.

Prema nezvaničnim informacijama, neko od građana je prijavio oštećenje na tunelu, ali za sada ništa nije pronađeno, pa se pretpostavlja da se radilo o netačnoj dojavi.

Policija i gradska inspekcija proveravaju Most slobode sa obe strane.

Saobraćaj se do daljnjeg preusmerava na druga dva mosta.

Kurir/192_rs

Ne propustiteDruštvoOVU KUĆU KOD MILIVOJA NE GREJU NI NA NULI! A i ne kreče je nikad! Evo od čega je kad u zidovima nema ni grama cementa a ekser ne može da se zakuca! (FOTO/VIDEO)
milivoje-1-youtube-vertigo-2.jpg
HronikaTINEJDŽER (19) UHAPŠEN SA 8,5 KG DROGE: Policija traga za njegovim saučesnikom (foto)
1.jpg
HronikaPRIKI PRE 8 GODINA IZREŠETAN U DISKOTECI U NOVOM SADU! Ubica mu pucao u leđa, bio u bekstvu tri godine!
ubistvo.jpg
Srbija"PLATA 130.000, NEKAD IMAM I 2 ČASA!" Profesorka Nikolina iskreno o poslu prosvetara, slobodnim danima i za koga je posao idealan: OVAJ deo svi treba da čuju!
tiktok.jpg