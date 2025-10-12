Društvo
ZATVOREN TUNEL MIŠELUK I MOST SLOBODE U NOVOM SADU Policija dobila sumnjive dojave, saobraćaj potpuno preusmeren (VIDEO)
Vatrogasci su večeras zatvorili tunel Mišeluk u oba smera kao i sam Most slobode u Novom Sadu.
Prema nezvaničnim informacijama, neko od građana je prijavio oštećenje na tunelu, ali za sada ništa nije pronađeno, pa se pretpostavlja da se radilo o netačnoj dojavi.
Policija i gradska inspekcija proveravaju Most slobode sa obe strane.
Saobraćaj se do daljnjeg preusmerava na druga dva mosta.
Kurir/192_rs
