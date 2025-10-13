Slušaj vest

Auto-moto savez Srbije (AMSS) navodi da period stabilnih vremenskih prilika i dobrih jesenjih uslova za vožnju olakšavaju putovanja.

Kako se navodi, na prilazima gradova i glavnim putnim pravcima početak radne nedelje doneće promenljiv intezitet saobraćaja.

Lepo vreme koriste i putari pa je građevinska sezona na putevima u punom jeku i zato su na najfrekventnijim pravcima česte izmene u redovnom odvijanju saobraćaja, ističu iz AMSS.