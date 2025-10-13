Slušaj vest

Njega je preuzeo Crveni krst, koji bi sada trebalo da ga odvede u bolnicu na preglede, a uskoro bi trebalo da se sastane i sa roditeljima.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak sobe u Raimu koja spremno čeka Alona nakon oslobađanja iz zarobljeništva Hamasa. Tamo je i njegova majka Idit, koja je sinu ostavila poruku.

Majka mu je spremila sve što voli, poslagala mu nove stvari na krevet, novu odeću, patike... a najvažnije je napisala na listu papira.

"Alone, mnogo te volimo", piše na papiru.