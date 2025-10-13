Roditelji taoca Alona Ohela, Idit Ohel i Kobi Ohel, čekaju sa svoje drugo dvoje dece u bazi u Reimu u Izraelu i kažu da su videli slike svog sina.
Hamas oslobodio taoce
PRVO OGLAŠAVANJE RODITELJA ALONA OHELA! Posle dve godine će videti sina, jedna stvar ih šokirala - "To je neverovatno..." (VIDEO)
- Videli smo Alona sada, izgleda neverovatno, stoji na svojim nogama - kaže Idit Ohel.
- Smeši se - kaže Kobi Ohel.
- On je jednostavno... on. Sa načinom na koji uvek stoji, drži ruke. Sladak je, sladak, sladak, ne možete zamisliti - rekla je uzbuđena majka.
Da podsetimo, jutros oko 7 sati puštena je prva grupa talaca u okviru mirovnog sporazuma između Izraela i Hamasa.
Među sedmoricom oslobođenih su Alon Ohel, Gali i Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Eitan Mor i Gaj Gilboa-Dalal, prema izveštajima.
