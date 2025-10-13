Slušaj vest

- Videli smo Alona sada, izgleda neverovatno, stoji na svojim nogama - kaže Idit Ohel.

- Smeši se - kaže Kobi Ohel.

- On je jednostavno... on. Sa načinom na koji uvek stoji, drži ruke. Sladak je, sladak, sladak, ne možete zamisliti - rekla je uzbuđena majka.

Da podsetimo, jutros oko 7 sati puštena je prva grupa talaca u okviru mirovnog sporazuma između Izraela i Hamasa.

Među sedmoricom oslobođenih su Alon Ohel, Gali i Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Eitan Mor i Gaj Gilboa-Dalal, prema izveštajima.

(Kurir.rs/Telegraf)

