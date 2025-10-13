Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić pozdravio je jutros oslobađanje 7 talaca iz zarobljeništva Hamasa među kojima je i državljanin Srbije Alon Ohel.
"VELIKO HVALA VUČIĆU" Ministar Đurić o oslobađanju Alona Ohela: Radost, uzbuđenje i čista sreća na ovo neverovatno jutro!
- Radost, uzbuđenje i čista sreća na ovo neverovatno jutro. Alon Ohel i njegova porodica ponovo su zajedno posle dve godine i pet dana u zarobljeništvu, poručio je Marko Đurić na mreži X.
- Hvala svima za podršku, veru i istrajnost i veliko hvala predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Vladi Srbije, Vladi Izraela i Nemačkoj ali i svima drugima za konkretnu podršku od prvog trenutka, napisao je Đurić zahvalivši se i predsedniku SAD Donaldu Trampu koji je jutros doputovao u Izrael.
