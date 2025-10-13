Slušaj vest

- Radost, uzbuđenje i čista sreća na ovo neverovatno jutro. Alon Ohel i njegova porodica ponovo su zajedno posle dve godine i pet dana u zarobljeništvu, poručio je Marko Đurić na mreži X.

- Hvala svima za podršku, veru i istrajnost i veliko hvala predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Vladi Srbije, Vladi Izraela i Nemačkoj ali i svima drugima za konkretnu podršku od prvog trenutka, napisao je Đurić zahvalivši se i predsedniku SAD Donaldu Trampu koji je jutros doputovao u Izrael.

Više o oslobađanju Alona Ohela pročitajte klikom ovde

Više o jutrošnjem oslobađanju talaca Hamasa pročitajte u našem blogu klikom ovde

Kurir.rs/X

