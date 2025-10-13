Na mrežama se pojavila prva fotografija državljanina Srbije Alona Ohela nakon oslobađanja iz zarobljeništva Hamasa u kojem je proveo dve godine i 5 dana.
PRVA FOTOGRAFIJA ALONA OHELA PO PUŠTANJU IZ ZAROBLJENIŠTVA: Ovako sada izgleda posle 2 godine i 5 dana (FOTO)
Slika je nastala nakon što je oslobođeno 7 talaca, među kojima je i naš državljanin Alon Ohel, po prelasku granice u Izrael.
Nakon pregleda na punktu, sačekale su ih njihove porodice.
Kurir.rs/X
