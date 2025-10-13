Slušaj vest

Na svim spoljnim granicama evropskih država koje su deo Šengena počeo sa radom novi sistem ulazaka i izlazaka (Entry-Exit System - EES). Tokom prelaznog perioda, koji će trajati do 10. aprila 2026. godine, pasoši će se i dalje pečatirati, a nakon toga – više neće. Ulasci i izlasci državljana trećih zemalja beležiće se elektronski.

Kako je izjavio Denis Kukec, pomoćnik načelnika Službe za susedne zemlje u Upravi za granicu Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, sistem je uspešno počeo sa radom, a ne očekuju se duža zadržavanja na graničnim prelazima, uključujući i Bajakovo na granici sa Srbijom.

Postepeno uvođenje sistema

EES se od 12. oktobra 2025. uvodi postepeno - najpre sa po dva sata rada po smeni (ukupno četiri sata dnevno).

Broj radnih sati povećaće se svakog meseca za još dva sata, dok se sistem u potpunosti ne primeni 10. aprila 2026. godine.

U prvoj fazi primena obuhvata 77 graničnih prelaza, a oprema je postavljena na svim trakama.

Šta se menja za putnike

Sistem je namenjen državljanima trećih zemalja koji nemaju boravišnu dozvolu, pograničnu propusnicu ili dugotrajnu dozvolu boravka. Kukec pojašnjava da će na prelasku granice ti putnici morati da izađu iz vozila i prođu biometrijsku registraciju.

- Kada državljani trećih zemalja dođu na graničnu kontrolu, potrebno je da izađu iz vozila. Najpre im se snima prikaz lica uživo, zatim stavljaju otiske četiri prsta desne ruke na uređaj, a uz podatke iz pasoša formira se lični entry-exit dosije - objašnjava Kukec.

1/18 Vidi galeriju Nova pravila za prelazak preko granice - EES Bajakovo Foto: Marko Karović

Prvi put registracija, sledeći put - verifikacija

Prilikom prvog dolaska u šengenski prostor od početka primene EES sistema, formira se dosije koji sadrži:

prikaz lica,

otiske četiri prsta desne ruke,

lične podatke iz pasoša (ime, prezime, datum rođenja, državljanstvo, broj pasoša i druge podatke).

Svaki sledeći prelazak granice obavlja se brže - samo na osnovu verifikacije lica uživo. Otisci prstiju se ne uzimaju deci mlađoj od 12 godina. Kukec naglašava da nema nikakvih naplata u vezi sa ovim postupkom.

EES trake i važnost pravilnog prolaska

Sve granične trake označene oznakom EES (Entry-Exit System) namenjene su prvenstveno putnicima iz trećih zemalja.

- Apelujem na građane da koriste trake označene natpisima EES. Na svim prelazima one postoje, jer će pri većem opterećenju putnici u vozilima ponekad biti izmešani - rekao je Kukec.

Prvi putnici prelaze granicu po EES sistemu 3 Izvor: Kurir

Rok trajanja podataka i biometrijska provera

Podaci iz entry-exit dosijea čuvaju se tri godine od poslednjeg izlaska iz šengenskog prostora, osim ako putnik u međuvremenu ponovo ne putuje u EU. Pri svakom prelasku granice, biometrijski podaci se proveravaju i upoređuju sa onima koji su zabeleženi prilikom prve registracije.

- Putna isprava se uvek daje policijskom službeniku na uvid, a lice putnika se verifikuje. Podaci se čuvaju u evropskoj bazi i redovno proveravaju - zaključio je Kukec.

Od sada su ova 3 koraka važna da se uđe u EU, detaljnije o tome pročitajte klikom ovde.