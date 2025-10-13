Slušaj vest

Novi sistem ulaska i izlaska iz zemlja Evropske unije pušten je u rad na graničnom prelazu između naše zemlje i Hrvatske. Svim putnicima uzimaju se biometrijski podaci, koji će zatim biti ubačeni u bazu podataka. Aerodromi i drumskih prelazi širom Unije već beleže zastoje, uz različite procedure po državama: negde se koriste kiosci za samoregistraciju, negde sve obavlja policijski službenik na šalteru. Detaljnije o tome kako ovaj sistem fukcioniše za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio je Milan Lainović, generalni sekretar ATIS-a.

- U Italiji to još nije primenjeno, došao sam na pasošku kontrolu, ja sam insistirao kod policajca da razgovaramo na tu temu i da pitam da li će oni to koristiti, kažu da ne i da nisu dobili informaciju da treba. Ono što smo takođe dobili kao informaciju od putnika koji su došli tog dana u Bolonju, pošto smo leteli preko Bolonje, jednostavno nisu uzimali nikakve podatke, nisu ništa koristili - kaže Lainović.

Foto: Kurir Televizija

Smatra da će do aprila sistem funkcionisati kao probni.

- Dosta država još uvek nije upoznata kad će to biti. Ono što sigurno znamo, uzimaće se slike i otisci. Ljudi ne treba da budu uplašeni zbog toga, nije komplikovana procedura. U ovom trenutku važna je samo bezbednost.

Lainović kaže da će se sistem primenjivati samo na granicama sa određenim zemljama.

- Mislim da će se samo u najvećem delu ovo primenjivati na graničnim prelazima sa Hrvatskom, Rumunijom, Bugarskom, Grčkom... Naravno i Mađarska i najveći akcenat u nekoj varijanti će biti u tome, a da će sve ostalo biti u nekom određenom periodu kasnije.

Novi sistem ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije se ne primenjuje još uvek na svakoj granici - Razlika je gde i kako putujete, ovde za sada nema gužve Izvor: Kurir televizija

