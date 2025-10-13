Promaja jedan od najkorisnijih vidova zaštite zdravlja tokom zime - Pedijatar otkriva kako pravilno upravljati prostorijama i izbaciti virusne čestice
Dolaskom hladnijih dana i nižih temperatura, sve više vremena provodimo u zatvorenim prostorijama. Ipak, kako upozoravaju lekari i stručnjaci za kvalitet vazduha, upravo tada je posebno važno redovno provetravanje. Zatvoren prostor pun je čestica i zagađivača koji mogu biti štetni po zdravlje, a pravilno luftiranje može značajno smanjiti rizik od respiratornih infekcija.
Za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio je dr Saša Milićević, pedijatar, koji je objasnio zašto je provetravanje toliko bitno u zimskom periodu.
- U toj borbi protiv virusa provetravanje je jako važno, jako delotvorno. Toliko je važno zato što se najveći broj virusa prenosi kapljicama. To je ono sitno što deca i odrasle osobe, kada kašljamo, kada kijamo, pričamo, najlakše se tako prenosi. Upravo provetravanje može doprineti da se količina tih virusa i čestica koje se prenose u jednoj prostoriji smanji - rekao je Milićević.
Posebno je naglasio da je provetravanje ključno tokom zime, kada su prostorije zagrejane i kada se u njima nalazi veći broj ljudi.
- Pogotovo sad jer dolazi zimski period, kada je malo toplije u prostoriji i ima više ljudi, to je idealno za širenje virusa. Različiti prečišćivači imaju svoj efekat takođe. Međutim, ona klasična promaja mnogo znači, decu treba skloniti za taj trenutak i prostoriju proluftirati i smanjićemo količinu klica - objasnio je pedijatar.
Odgovarajući na pitanje koliko često treba praviti promaju, Milićević je rekao:
- Mi se svi plašimo te promaje. Promaja je jako dobra i korisna. Ako samo otvorimo prozor, ući će svež vazduh, ali neće toliko klica izaći. Te klice ne lebde non-stop, naravno, one se spuste dole i ti virusi ne mogu dugo da izdrže u spoljašnjoj sredini.
