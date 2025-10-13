Slušaj vest

Dolaskom hladnijih dana i nižih temperatura, sve više vremena provodimo u zatvorenim prostorijama. Ipak, kako upozoravaju lekari i stručnjaci za kvalitet vazduha, upravo tada je posebno važno redovno provetravanje. Zatvoren prostor pun je čestica i zagađivača koji mogu biti štetni po zdravlje, a pravilno luftiranje može značajno smanjiti rizik od respiratornih infekcija.

Za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio je dr Saša Milićević, pedijatar, koji je objasnio zašto je provetravanje toliko bitno u zimskom periodu.

saša milićević.jpg
Foto: Kurir Televizija

- U toj borbi protiv virusa provetravanje je jako važno, jako delotvorno. Toliko je važno zato što se najveći broj virusa prenosi kapljicama. To je ono sitno što deca i odrasle osobe, kada kašljamo, kada kijamo, pričamo, najlakše se tako prenosi. Upravo provetravanje može doprineti da se količina tih virusa i čestica koje se prenose u jednoj prostoriji smanji - rekao je Milićević.

Posebno je naglasio da je provetravanje ključno tokom zime, kada su prostorije zagrejane i kada se u njima nalazi veći broj ljudi.

- Pogotovo sad jer dolazi zimski period, kada je malo toplije u prostoriji i ima više ljudi, to je idealno za širenje virusa. Različiti prečišćivači imaju svoj efekat takođe. Međutim, ona klasična promaja mnogo znači, decu treba skloniti za taj trenutak i prostoriju proluftirati i smanjićemo količinu klica - objasnio je pedijatar.

INF Izvor: Kurir televizija

Odgovarajući na pitanje koliko često treba praviti promaju, Milićević je rekao:

- Mi se svi plašimo te promaje. Promaja je jako dobra i korisna. Ako samo otvorimo prozor, ući će svež vazduh, ali neće toliko klica izaći. Te klice ne lebde non-stop, naravno, one se spuste dole i ti virusi ne mogu dugo da izdrže u spoljašnjoj sredini. 

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoGrip koji je pokosio pola Srbije - može se dobiti i više puta u sezoni! Karakterišu ga teški simptomi, a ovo je najbolji način prevencije
Ljudi u bolnici sa simptomima gripa
DruštvoUlazimo u sezonu crvenih infekcija - ovaj put najgore one stomačne! Ovo su simptomi kako da ih prepoznate - za zaštitu nije moguće mnogo učiniti
stomacni-virus-shutterstock-2268476425.jpg
DruštvoOpasni virus ponovo buknuo u Srbiji, struka preporučuje mere: Haraju infekcije, a u novembru stiže i grip
Bolnica
DruštvoVažna upozorenja ginekologa Vanje Miloševića o tabletama za odlaganje ciklusa - evo zašto je toliko opasno uzimati ih na svoju ruku "To je hormonska bomba"
PULS CLEAN.01_02_58_07.Still002.jpg
NEPROCENJIVI SAVETI DOKTORA ZA ZAUSTAVLJANJE "PODIVLJALIH" INFEKCIJA PRE NEGO ŠTO SE RAZBOLIMO Izvor: Kurir TV