Crveni krst jutros je predao državljanina Srbije Alona Ohela IDF-u, koji ga je prevezao do baze Reim na granici sa Gazom.

Posle prelaska punkta i lekarskih pregleda, usledio je i dugoočekivani susret oslobođenih s porodicama.

Na fotografiji se vidi nasmejani Alon s roditeljima, bratom i sestrom koji ne skidaju osmeh s lica. 

Kurir.rs/X

