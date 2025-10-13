Državljanin Srbije Alon Ohel, koji je jutros posle dve godine i 5 dana pušten iz zarobljeništva Hamasa, konačno je sa svojom porodicom!
DIRLJIVO, PRVA SLIKA ALONA OHELA S PORODICOM: Posle dve godine i pet dana majka dočekala da ga zagrli, stavila mu glavu na rame, ruku mu ne pušta (FOTO)
Crveni krst jutros je predao državljanina Srbije Alona Ohela IDF-u, koji ga je prevezao do baze Reim na granici sa Gazom.
Posle prelaska punkta i lekarskih pregleda, usledio je i dugoočekivani susret oslobođenih s porodicama.
Na fotografiji se vidi nasmejani Alon s roditeljima, bratom i sestrom koji ne skidaju osmeh s lica.
