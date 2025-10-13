Slušaj vest

Uprava Okružnog zatvora u Zaječaru predala je danas Crvenom krstu slatkiše, bojanke, drvene i vodene bojice, kao i lutke koje su zajedno napravili osuđenici i vaspitači iz Službe za tretman u tom zavodu.

Dečija nedelja, koja se obeležava u prvoj nedelji oktobra, bila je povod za humanu misiju zaposlenih u OZ Zaječar kako bi se u tim danima skrenula pažnja i na 120 dece koja zbog teške materijalne situacije primaju pomoć Crvenog krsta u tom gradu tokom cele godine.

Vaspitači i osuđenici su zajedno napravili igračke koje su korisne za razvoj dečije motorike i kreativnosti, a od materijala koji se mogu kasnije reciklirati poput papira, kanapa, plastike...

Oni su imali sličnu akciju prošle godine kada su zajednički pomogli projekat „Kuća od papira“ udruženja „Rime“ koje pruža podršku osobama sa intelektualnim teškoćama u istočnoj Srbiji. U pitanju je projekat u kome mladi sa intelektualnim smetnjama učestvuju u procesu reciklaže istrošenih paklica cigareta i proizvodnju papira od koga se dalje izrađuju zahvalnice, pozivnice, čestitke, papir za crtanje, dekoraciju…

Time su skrenuli pažnju na potrebu postojanja dnevnih boravaka i radno-okupacionih centara u cilju socijalizacije i radnog angažovanja osoba sa intelektualnim teškoćama koje spadaju u teško zapošljivu kategoriju stanovništva.