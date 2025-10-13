Slušaj vest

Uprava Okružnog zatvora u Zaječaru predala je danas Crvenom krstu slatkiše, bojanke, drvene i vodene bojice, kao i lutke koje su zajedno napravili osuđenici i vaspitači iz Službe za tretman u tom zavodu.

Dečija nedelja, koja se obeležava u prvoj nedelji oktobra, bila je povod za humanu misiju zaposlenih u OZ Zaječar kako bi se u tim danima skrenula pažnja i na 120 dece koja zbog teške materijalne situacije primaju pomoć Crvenog krsta u tom gradu tokom cele godine.

Vaspitači i osuđenici su zajedno napravili igračke koje su korisne za razvoj dečije motorike i kreativnosti, a od materijala koji se mogu kasnije reciklirati poput papira, kanapa, plastike...

Igračke Foto: UIKS

Oni su imali sličnu akciju prošle godine kada su zajednički pomogli projekat „Kuća od papira“ udruženja „Rime“ koje pruža podršku osobama sa intelektualnim teškoćama u istočnoj SrbijiU pitanju je projekat u kome mladi sa intelektualnim smetnjama učestvuju u procesu reciklaže istrošenih paklica cigareta i proizvodnju papira od koga se dalje izrađuju zahvalnice, pozivnice, čestitke, papir za crtanje, dekoraciju…

Time su skrenuli pažnju na potrebu postojanja dnevnih boravaka i radno-okupacionih centara u cilju socijalizacije i radnog angažovanja osoba sa intelektualnim teškoćama koje spadaju u teško zapošljivu kategoriju stanovništva.

Osuđena lica su svoju humanost pokazala i kad su u zavodskoj kuhinji pripremali obroke za decu ometenu u razvoju pošto su ranije stekli sertifikate za pekare tokom izdržavanja kazne zatvora u OZ Zaječar.

