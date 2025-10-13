Slušaj vest

Alon Ohel, jedan od talaca koji su danas oslobođeni iz zatočeništva Hamasa, pored izraelskog, poseduje i srpsko državljanstvo.

Mladić čija je sudbina potresla svet povezan je sa Srbijom preko porodičnih veza - njegova majka Idit Ohel otkrila je da porodica sa njene strane potiče iz Novog Sada, dok je i srpski ministar spoljnih poslova Marko Đurić potvrdio da su u srodstvu.

Majka Idit otkrila je da porodica sa njene strane potiče iz Novog Sada Foto: Privatna Arhiva

- Porodica sa moje majčine strane je iz Novog Sada. Moj deda je tamo rođen i kao mladić od 15 godina, po početku Drugog svetskog rata, uspeo je da pobegne. Cela njegova porodica je ubijena, ostao je samo deo koji se nalazi u Beogradu - ispričala je u januaru ove godine Idit za K1 i poverila da su Alon i njegov mlađi brat planirali da nakon festivala Nova, na kojem je kidnapovan, dođu u Beograd i posete rođake.

Tokom njegovog zatočeništva, ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić javno je apelovao na međunarodnu zajednicu da se Alon oslobodi, podsećajući da je reč o srpskom državljaninu. Međutim, Ohel je, kako je ispričao, i njegov rođak.

Đurić je javno apelovao da se Alon oslobodi Foto: Kosovo online printscreen

Đurić je inače proveo nekoliko godina u Izraelu sa porodicom, pohađajući predškolske ustanove i prvi razred u Kirijat Jamu i Haifi (1990-1991). Živeo je u Mošav Nahalalu (1993-1995), gde je bio učenik trećeg i četvrtog razreda iste osnovne škole koju je Moše Dajan nekada pohađao.

U intervjuu za "Magazin", Đurić je dirljivo govorio o svom kidnapovanom rođaku i istakao čvrste istorijske veze između Jevreja i Srba.

Alon je pokušavao da pomogne prijateljima na muzičkom festivalu Foto: Privatna Arhiva, MAHMUD HAMS / AFP / Profimedia

- Stravični napad na Izrael i jevrejski narod koji se dogodio na Simhat Toru ima globalne implikacije. Sada, više nego ikad, svet treba da bude ujedinjen u zaustavljanju bilo kakvog oblika nasilja, bilo gde. Napad na Izrael je, u isto vreme, veoma lična stvar za moju porodicu. Imam mnogo rođaka i dragih prijatelja u Izraelu. Tog dana teroristi su kidnapovali mog rođaka Alona Ohela, 23-godišnjeg mladića, dvojnog izraelsko-srpskog državljanina sa kojim delim istog pradedu Jevrejina iz Novog Sada, po majčinoj strani. Od tada, zajedno sa celom porodicom i dobrim ljudima koji su spremni da pomognu, uključujući i srpske i izraelske vlade, radimo 24/7 na pokušaju da ga vratimo. Alon je nadaren mladi pijanista velikog talenta i čiste duše, nadaleko poznat po tome što pomaže drugima. Prema izjavama očevidaca, pokušavao je da pomogne prijateljima na muzičkom festivalu, rizikujući svoj život tokom napada. On je takođe hrabar čovek, i verujemo da čini isto - pomaže drugima - gde god da je. Jako nam nedostaje i želimo da se vrati odmah - rekao je Đurić objasnivši da je Alonov pradeda Zeev Aškenazi došao iz Novog Sada.

- Tamo je bio aktivan kao član Hašomer Hacaira i drugih jevrejskih organizacija. Kao mladić vođen cionističkim idealima, u martu 1941. odlazi iz Novog Sada u Svetu zemlju. Ostatak porodice, uključujući i moju baku Miru Šonbeger, je ostao. To se dogodilo samo mesec dana pre invazije nacističke Nemačke na Jugoslaviju. Zeev je došao u Svetu zemlju i među hiljadama ljudi koji su došli iz Srbije učestvovao u formiranju Države Izrael - kazao je.

Đurić je danas na mreži X iskazao zadovoljstvo zbog njegovog puštanja.

- Radost, uzbuđenje i čista sreća ovog neverovatnog jutra! Alon Ohel i njegova porodica su ponovo zajedno nakon dve godine i pet dana u zarobljeništvu. Hvala svima na podršci, veri i istrajnosti - napisao je Đurić na X mreži.

Podsetimo, danas je osvanula dugo očekivana vest koja je donela radost i olakšanje - Alon Ohel oslobođen je iz zatočeništva Hamasa.

Alon je danas oslobođen Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia, AP/Luis M Alvarez, Privatna arhiva, HAZEM BADER / AFP / Profimedia

Alon je otet 7. oktobra 2023. godine sa muzičkog festivala Nova, gde se skrivao u skloništu, i proveo je više od dve godine u rukama otmičara u Gazi.

Njegovo oslobađanje usledilo je u sklopu mirovnog sporazuma o prekidu vatre i razmeni zarobljenika između Izraela i Hamasa.

Alon je, prema pisanju medija, tokom zatočeništva pretrpeo ozbiljne povrede, uključujući i povredu oka. Mediji su, na osnovu izjava oslobođenih taoca, prenosili da je držan u tunelima, okovan i bez adekvatne medicinske nege.