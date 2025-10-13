Slušaj vest

On je nedavno bio mentor u operaciji u najvećem zdravstvenom centru na jugoistoku Srbije gde je tokom njegove posete, niški tim lekara izveo embolizaciju moždane aneurizme korišćenjem najnovije generacije uređaja za okluziju intrakranijalnih aneurizmi.

Profesor Molenbruh, koji je lično učestvovao u kliničkim ispitivanjima pomenutog uređaja, prepoznao je visok nivo stručnosti, tehnološku opremljenost i razvojni potencijal Centra za radiologiju UKC Niš. Njegova poseta predstavlja snažnu potvrdu da medicinska saradnja ne poznaje granice, te da zajednički rad stručnjaka iz zapadne i istočne Evrope može doprineti unapređenju medicinske prakse i razmeni

znanja na najvišem nivou.

Niški lekari uz mentorstvo poznatog profesora izveli operaciju moždane aneurizme

„Centar za radiologiju UKC Niš već godinama uspešno primenjuje najsavremenije metode u dijagnostici i lečenju, sa posebnim fokusom na intervencije koje zahtevaju visoku preciznost i multidisciplinarni pristup. Pored kliničkog rada, veliki značaj se pridaje edukaciji mladih lekara. Kroz rad na flow model simulatoru – uređaju sa veštačkim krvnim sudovima koji omogućava realističnu obuku – budući interventni radiolozi stiču neophodno iskustvo i sigurnost pre samostalnog rada sa pacijentima”- istakla je ovom prilikom Doc.dr Aleksandra Aracki-Trenkić rukovodilac Centra za radiologiju UKC Niš.

Ova procedura ne samo da potvrđuje visok nivo stručnosti domaćih lekara, već i pozicionira Centar za radiologiju UKC Niš kao referentnu ustanovu za endovaskularno lečenje kompleksnih cerebrovaskularnih oboljenja.

Ova poseta potvrda je posvećenosti Univerziteskog kliničkog centra Niš primeni inovacija, međunarodnoj saradnji i kontinuiranom stručnom usavršavanju, sa ciljem da pacijentima u jugoistočnoj Srbiji i šire bude dostupno lečenje po najvišim svetskim standardima.