S početkom grejne sezone, svake godine pitamo se koliko je zagadjen vazduh. Jedno od najzagađenijih mesta u Srbiji je Arilje, prema istraživanjima koja sprovodi Zavod za javno zdravlje iz Užica.

Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Užice za 2024. godinu jasno se vidi da u zimskom periodu Arilje ima znatno povećane PM10 čestice i zagađenje vazduha.

Dodatni problem ove opštine jeste i višak otpada iz tekstilne industrije, koji se ne uništava u skladu sa zakonom. Grupa građana Arilje pokrenula je inicijativu i peticiju za postavljanje zvaničnih mernih uređaja na teritoriji ove opštine, kako bi svakodnevno imali uvid u kvalitet vazduha:

Viktorija Lazić

- Kao grupa nezadovoljnih i zabrinutih građana pokrenuli smo nekoliko inicijativa i peticija kako bi se postavili zvanični merni uređaji na teritoriji opštine Arilje, kako bi se vršilo merenje kvaliteta vazduha, kako bi građani bili upućeni u to i isto tako da opština napravi jedan plan za kvalitet vazduha radi poboljšanja samog vazduha - rekla je Viktorija Lazić, ispred Grupe građana "Arilje".

Građani Arilja svesni problema

Meštani Arilja svesni su dugogodišnjeg problema sa kojim se suočavaju i kažu da je najveći stepen zagađenja vazduha u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima zbog individualnih ložišta:

- Ima puno loženja i tako dalje, ali mislim to je običajno ovde u Arilju, nije to ništa strašno što bi se reklo;

- Čuo sam da je najzagađenije zbog loženja krpa, pošto je Arilje tekstilno mesto i onda i to lože. U nižim krajima ne može da se živi kad krene sezona grejanja - ispričali su meštani Arilja.

Predstavnici lokalne samouprave ovaj problem pokušavaju da reše kroz gasifikaciju primarne i sekundarne mreže:

Miljana Aćimović Stefanović

- Mi smo kao opština uložili dosta u gasifikaciju, znači prošla je primarna mreža, nadamo se uskoro i sekundarna. Imamo to u planu na biomasu dobijenu od Kancelarije za javno ulaganje, gde smo najvažnije institucije priključili na to grejanje, a mora se pojačati naravno inspekcijska kontrola sugrađana koji koriste nedozvoljene materijale za grejanje i svi znamo - ispričala je Miljana Aćimović Stefanović, predsednica skupštine opštine Arilje.

Kako bi se smanjile posledice zagađenja, Ministarstvo za zaštitu životne sredine raspisalo je projekat koji podrazumeva zamenu individualnih ložišta i prelazak na manje štetne energente, a što bi smanjilo emisiju štetnih gasova i čestica u vazduhu na jedan dugoročni period.

Ariilje

