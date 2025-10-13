Tunel Brančić kod Ljiga zatvara se delimično zbog održavanja ITS opreme, poštujte signalizaciju i prilagodite brzinu.
Oprez svim vozačima: Zatvara se tunel na "Milošu velikom" kod Ljiga, u naredna dva dana vožnja dvosmerno kroz jednu cev
Na auto-putu Miloš Veliki, na deonici između petlji Takovo i Ljig, danas i sutra će se izvoditi radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje u tunelu Brančić, zbog čega će doći do izmene u režimu saobraćaja.
Tunel Brančić delimično zatvoren zbog održavanja Foto: RINA
- U ponedeljak, 13. oktobra, od 10 do 18 časova saobraćaj će biti obustavljen u desnoj cevi tunela, u smeru ka Čačku, dok će se odvijati dvosmerno kroz levu cev. U utorak, 14. oktobra, u istom vremenskom periodu, saobraćaj će biti obustavljen u levoj cevi tunela, u smeru ka Beogradu, a vozila će se kretati dvosmerno kroz desnu cev - kazali su za RINU u "Putevima Srbije".
Iz “Puteva Srbije” apeluju na vozače da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
