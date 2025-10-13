Slušaj vest

Oproštaj od Halida Bešlića, legendarnog pevača čije su pesme obeležile generacije, okupio je veliki broj poštovalaca iz cele Srbije i regiona.

Na ovom događaju se posebno izdvojio i jedan mali, ali izuzetno plemenit gest koji je oduševio korisnike društvenih mreža.

Objava sugrađanke privukla veliku pažnju Foto: Dragana Udovičić, screenshot pink tv

Na Fejsbuk grupi "Novosađanke", izvesna Mica podelila je svoju priču sa događaja:

- Na oproštaju od Halida Bešlića bila sam u posebnoj majici (prvi put sam je tada obukla). Prišla mi je sugrađanka, pitala može li da je slika i rekla: "Želim takvu majicu". Pozivam je da mi se javi da joj poklonim majicu. Uslov je, naravno, da mi pošalje u inboks sliku majice ili da je ovde okači. Nadam se da će se prepoznati" - napisala je ona.

Objava je ubrzo privukla veliku pažnju i niz pozitivnih komentara. Mnoge Novosađanke su pohvalile ovaj jednostavan, ali simboličan gest, ističući da upravo takvi postupci vraćaju veru u ljudsku dobrotu i međusobno poštovanje.

A onda se i otkrila misterija "posebne" majice.

- Ne znam da li ste to bili vi, ali bila je gospođa u majici sa zastavom Jugoslavije. Oduševila sam se - napisala je u komentarima jedna Ivana.

Mica joj je odgovorila:

- Bila sam, ne znam da li je bio još neko. A i dalje čekam da mi se javi dama što je slikala majicu. Da niste to bili vi? - upitala je ona, a Ivana joj je odgovorila da nije.

A onda je "okačena" i slika majice. Zastava SFRJ sa natpisom: "Rođen u Jugoslaviji"

"Rođen u Jugoslaviji" Foto: Fejsbuk Printscreen

Dok se region još uvek oprašta od Halida Bešlića, čoveka čija je muzika uvek slavila emociju, prijateljstvo i ljudskost, Micina poruka postala je mali podsetnik na to koliko su te iste vrednosti važne i danas, ali i kako je jedan pevač spojio sve narode bivše SFRJ.