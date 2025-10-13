Slušaj vest

Za samo tri meseca u najvećem selu u Srbiji - Laćarku, podneto je više od 300 zahteva za priključenje na kanalizaciju. Kanalizaciona mreža postoji samo u nekim delovima ovog sela, a trenutno se izvode radovi na proširenju u još četiri ulice.

Ukoliko pitate me šta ne Laćarka, šta im još nedostaje, svi će reći isto, kompletna kanalizaciona mreža. U prilog tome ide i preko 300 novih zahteva za priključenje. Neki ugovori su već potpisani, a dobra vest je da su korisnici oslobođeni plaćanja naknade za komunalno premanje, što je ušteda od 300 do 500 evra.

Mihajlo Prokopić Foto: Kurir Televizija

- Među prvima sam se javio, čim sam znao, to je bila jedna veoma, veoma radosna vest, ne samo za mene, već za sve savesne građane, meštane ovoga moćnog sela. Neke ulice su podložne vodama, a neki nesavesni građani nisu kopali septičke jame sa većim kapacitetom, da bi primile vodu, i onda su prelivne cevi spustile u ulične kanale, naravno je to izvor infekcije, tu deca se igraju, rastu, odrastaju, kroz tu igru udišu taj nezdravi vazduh - kaže Mihajlo Prokopić.

Zahtevi se podnose Mitrovačkom vodovodu, a lokalna samouprava je izašla u susret meštanima otvarajući punkt u mesnoj zajednici za prihvat dokumentacije kako bi lako i brzo, bez odlaska u grad, meštani rešili svoje probleme.

Gordana Brljak Foto: Kurir Televizija

- Kanalizacija je nešto što je najbitnije trenutno u selu. Ja sam ovde od 2007. i konstantno je bio problem kanalizacije. Ljudi su se žalili, dolazili, jame su prelivale, neki su to rešavali tako što su stavljali u kanal da odlazi voda, što je isto ekološka katastrofa. Mnogi su izvlačili cisternama, što isto iziskuje poseban novac - ispričala je Gordana Brljak sekretar Mesne zajednice.

Vremenski uslovi idu na ruku, pa se tako radovi u četiri ulice u Laćevku odvijaju u planiranim rokovima.

kanal Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs