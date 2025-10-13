Slušaj vest

Do 15. oktobra otvoren je MUP-ov konkurs za upis 850 kandidata za policijske službenike. Formalni uslovi su da je kandidat državljanin Srbije, da nije stariji od 30 i mlađi od 18 godina, da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije najmanje godinu dana neprekidno, da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Policijske uprave Grada Beograda, da je završio srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i da poseduje vozačku dozvolu B kategorije.

Gosti emisije "Puls Srbije" koji su govorili o ovoj temi bili su: potpukovnik policije Marko Radovanović, Igor Borković i Milica Romić polaznici obuke.

Marko Radovanović Foto: Kurir Televizija

- Konkurs traje još dva dana. Svakodnevno imamo prijavu kandidata, a cilj nam je da što više kandidata učestvuje kako bi selekcija bila bolja. Konkurs je raspisan za Policijsku upravu za grad Beograd. Kandidati sve prijave mogu da podnesu u policijskim stanicama. Mladi ljudi su najbolji pokazatelj svojim vršnjacima zbog čega treba da se odluče za ovaj konkurs.

- Svako ko ima volju i želju može da prođe ispite. Okruženje i porodica moraju da pruže podršku tim mladim ljudima kako bi bili uspešni. Nakon što kandidat ispuni opšte uslove, sledi selekcioni proces: lekarski pregled i kvalifikacioni ispit iz četiri dela – provera gramatike srpskog jezika, intervju, provera fizičkih i psihičkih sposobnosti.

Milica Romić Foto: Kurir Televizija

Romić je istakla da je oduvek želela da bude policajka, ali i da ju je privukla uniforma i osećaj pripadnosti:

- Svi uđemo u policiju zbog same uniforme i to je jedan izuzetan osećaj. Od srednje škole sam želela u policiju. Kada sam završila školu, imala sam sve uslove za konkurs i prijavila sam se za obuku. Trenutno smo skoro brojčano jednaki i devojke su dobrodošle na policijsku obuku. Nekih nedoumica nisam imala i znala sam šta me čeka – kaže Romić i dodaje:

- Ovaj posao zahteva disciplinu, odgovornost i upoznavanje novih prijatelja. Iz porodice mi niko nije u policiji, ali je tata više bio za to da odem na obuku. Još na testiranju upoznate neke ljude sa kojima ostvarite kontakt. Mi se svi danas družimo, svi smo jednobrazni, jedni drugima smo podrška i svi ovo prolazimo prvi put.

Igor Borković Foto: Kurir Televizija

Borković je dodao i da među polaznicima vlada snažna međusobna podrška koja pomaže svima da istraju:

- Obuku sam ovako i zamišljao. Ona je dosta intenzivna i svaki dan je popunjen sve do večeri. Imamo teoretski i praktični deo nastave. Sve zavisi od smene u školi. Osim fizičke snage, imamo i operativne fizičke veštine. Upravo to je i privuklo sve da započnemo sa ovom obukom. Prave se realne situacije i scene kako bismo naučili da reagujemo na vreme – kaže Borković i zaključuje:

- Uvek ima onih koji su želeli da odustanu, ali mi im nismo dozvolili. Uvek smo jedni drugima podrška i usmeravamo jedni druge tamo gde je potrebno.

