Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra obeležavaju praznik Pokrova Presvete Bogorodice kao pomen na crkveni događaj kada se Bogorodica tokom bogosluženja javila narodu okupljenom na molitvi.

Mnoge žene koje nemaju decu poste pred Pokrovice kako bi se pričestile na sam dan praznika i mole se da im podari dete, a one koje imaju mole se Bogorodici za njihovo zdravlje. Praznik slave žene da bi lakše rađale i podizale decu.