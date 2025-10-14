Slušaj vest

U moru imena kao što su Jovana, Marija, Nikola i Lazar, u Srbiji ima i dosta neobičnih i kreativnih varijanti koje privlače pažnju javnosti. Jedno od najzapaženijih svakako je ime Omiljena, koje je, prema mnogim mišljenjima, "najneobičnije žensko ime u Srbiji".

Ime koje niko ne zaboravlja

Mnogi kada upoznaju Omiljenu misle da joj je to nadimak Foto: RINA

Omiljena Drulović, medicinska sestra iz Čačka, godinama privlači pažnju ne samo svojim poslom, već i imenom koje, kako sama kaže, "niko ne zaboravi kad ga jednom čuje".

- Ja sam iz Nove Varoši i tamo me svi znaju, ali kad sam stigla u Čačak, svi su mislili da mi je to neki nadimak. Ne shvataju ozbiljno i često kažu da me neko sigurno mnogo voli, pa me tako zove - ispričala je ona jednom prilikom za RINU.

Ime predložila tetka, a porodica se složila Foto: RINA

Takođe, dogodovštine sa svog prvog radnog dana u gradu na Moravi nikada neće zaboraviti.

- Kad su me predstavili jednoj od koleginica, ona je rekla: "Pa, kako je već omiljena, a tek je došla?!" - rekla je uz osmeh.

Ona je za medije objasnila da joj je ime dala tetka i da se porodica odmah složila jer su želeli nešto posebno, jedinstveno, drugačije.

Danas, Omiljenoj ime otvara sva vrata i budi osmeh na licima pacijenata, iako izaziva iznenađenje.

Omiljeninog supruga zovu Omiljeni. Foto: RINA

Zaista je omiljena kod kolega, a njeno ime se proširilo i na celu porodicu, pa ih, kako je objasnila, zovu "omiljena porodica".

- Prijatelj mi je rekao da slobodno kažem i da mog supruga zovu "Omiljeni". Nas kao porodicu zovu "omiljena porodica". I on ima pored mene taj nadimak Omiljeni čovek - rekla je za tv "K1" ova žena neobičnog imena.

Neobična imena

Omiljena nije usamljena. Podaci iz različitih opština u Srbiji pokazuju da roditelji sve češće biraju nesvakidašnja imena za svoju decu. Neka su inspirisana emocijama, neka istorijom, a neka čistom maštom i kreativnošću.

Među njima su i:

Princeza

Pepeljuga

Bogorodica

Pobeda

Duga

Pravda

Ris

Svemir i Svemirka

Tarzan

Mrgud

Preljub

Omiljen (muška verzija imena Omiljena)

Neka od ovih imena izazivaju osmehe, druga čuđenje, a neka i pravnu raspravu.

Šta kaže zakon

Foto: RINA

Prema Porodičnom zakonu Srbije, roditelji imaju pravo da detetu daju ime po sopstvenom izboru, ali postoji ograničenje - ime ne sme biti pogrdno, smešno, niti protivno običajima sredine. U praksi to znači da matičar može da odbije da upiše ime ako smatra da ono vređa dostojanstvo deteta.

Ipak, većina neobičnih imena prolazi "test zakona" - matičari kažu da su tolerantni ako ime nije uvredljivo ili vulgarno.

Ime kao lična priča

Mnogi koji nose ovakva imena kažu da su se u detinjstvu susretali s podsmesima, ali kasnije u životu - njihova imena postaju prednost.