Stvari teku očekivano, ali postoje "neke začkoljice", rekao je Dragoslav Rašeta iz "Novog trećeg puta" povodom oslobađanja izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika u Pojasu Gaze.

Hamas je počeo sa oslobađanjem izraelskih zarobljenika iz Pojasa Gaze, a među njima je i državljanin Srbije Alon Ohel. Zauzvrat, Izrael će pustiti na slobodu palestinske zatvorenike.

Počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić rekao je da su oslobođeni taoci prošli jedan kratak preliminarni zdravstveni pregled.

"Na osnovu video-zapisa koji je imala priliku da vidi porodica, Alon, slava Gospodu, izgleda uglavnom, koliko se može ovako reći, dobro. Stoji na svojim nogama", rekao je Nikolić.

Podseća da je Alon Ohel izgubio vid na desnom oku.

"Glavni fokus, koliko je nama za sada poznato, će biti da se održi vid na drugom oku i generalna rehabilitacija. Naravno, sada treba biti oprezan, strpljiv i sačekati informacije od kompetentnih i oni koji su za to nadležni", napominje Nikolić.

Dragoslav Rašeta iz "Novog trećeg puta" ocenjuje da za sada izgleda da stvari teku po nekom očekivanom rasporedu.

"Dakle, prvih sedam talaca je pušteno, očekuje se još 13, oni koji se nalaze među živima, da će biti pušteno, uzimajući u obzir da sa druge strane će ići palestinski zatvorenici", kaže Rašeta.

Međutim, Rašeta napominje da tu postoje “neke začkoljice“.

"Zato što i dalje palestinsko liderstvo i Hamas i Fatah nisu uspeli da se dogovore tačno ko će se nalaziti na toj listi, jer od 2.000 zatvorenika biće 1.700 koje je Izrael priveo tokom svojih akcija, a dakle u Pojasu Gaze, ali biće i politički zatvorenici. Sa te strane imamo Palestince koji očekuju da se na listi nađe Marvan Barguti, koji je poslednjih petnaestak godina percipiran kao neko ko bi mogao da bude novi lider Gaze", kaže Rašeta.

Šta je sa posmrtnim ostacima preminulih talaca

Nikolić dodaje da se ne sme zaboraviti da pored 20 kidnapovanih talaca u životu, njih 28 treba takođe da bude vraćeno.

“Govorimo o posmrtnim ostacima, oni koji nažalost nisu preživeli ovu agoniju koja je trajala dve godine i šest dana. I po svemu sudeći i po prvim izveštajima koji se dobijaju od Hamasa, danas to neće biti postignuto, jer se za izvestan broj njih, pominje se cifra od osam, ali treba biti izuzetno oprezan, ne zna se tačno mesto gde se nalaze, Ne smemo da zaboravimo da je i značajan deo urbanih područja, gradova i mesta unutar pojasa Gaze u ruševinama“, rekao je Nikolić.