Jugo važio za predmet podmeha, a sada mu se svi obraduju kada ga vide na putu.

Slušaj vest

Jedna devojka iz Hrvatske nedavno je na Reditu zatražila savet pre nego što sama krene u potragu za polovnim automobilom.

Planirala je da pogleda Reno Klio iz 2017. godine s pređenih 185.000 kilometara, a većina odgovora na šta treba da obrati pažnju i kako da se pripremi, slobodno se mogu primeniti kao univerzalni pri kupovini polovnog automobila.

Odgovori koje je devojka dobila kao savete za kupovinu automobila na Reditu bili su vrlo detaljni i praktični.

Jedan od njih istakao je: "Vežbaj na tuđem automobilu. Otvori haubu i pogledaj od točkova na svetla sa obe strane. Ako su delovi iste visine i simetrični, automobil verovatno nije udaren. Uzmi baterijsku lampu i pogledaj stranu motora, ako ima masti, neko je verovatno pustio brtve."

Postoje razne cake za proveru kvaliteta polovnog vozila Foto: Tminaz / Alamy / Profimedia

Takođe je dodao da je važno proveriti vrata i ivice blizu dna automobila: "Ako su zarđala ili je farba druge nijanse, automobil je farban ili je udaren. Stakla moraju da imaju nalepnicu Reno; ako je nema, neko je menjao stakla".

Osvrnuo se i na mehaničke detalje: "Kad upališ auto, pritisni kvačilo i pusti. Ako se čuje slab zujajući zvuk, kvačilo ćeš trebati servisirati u skoroj budućnosti. Reno Klio iz 2017. s 185.000 kilometara znači prosek od 23.125 km godišnje, auto je vožen, ali kilometraža je normalna."

Drugi korisnik komentarisao je da tip pogona takođe igra ulogu: "Jel u pitanju dizel? Ako ga koristiš po gradu i ne voziš ga barem deset minuta po obilaznici jednom u dve nedelje, radije kupi benzinac. A uzmi nekoga ko se bolje razume u polovna vozila - sigurno ćeš primetiti više detalja".

Deset do 15 odsto manja cena je realna, kaže jedan upućeni Foto: Shutterstock

Jedan korisnik je posebno naglasio važnost stručnog pregleda: "Pre potpisivanja ugovora odvedi auto na tehnički pregled. Jeftino i brzo će utvrditi ako nešto ne valja."

Dodao je i praktičan savet za lokaciju gde će automobil pogledati: "Nema razgledanja kod benzinske, na parkingu prodavnice ili u perionici. Želim videti kako živi osoba koja prodaje auto, ako joj nije stalo do dvorišta ili fasade, onda joj verovatno nije stalo ni do održavanja auta."

Što se tiče samog pregovaranja i pregleda, korisnici su dali nekoliko konkretnih saveta za kupovinu polovnog automobila: "Nemoj ni slučajno platiti punu oglašenu cenu. 10-15 odsto manje je sasvim razumno. Ako nisi za pregovaranje uživo, porukom nakon pregleda možeš ponuditi realnu cenu."

Neki su savetovali i da se povede prijatelj obučen kao mehaničar Foto: Shutterstock

"Nemoj ni slučajno platiti punu oglašenu cenu. 10-15 odsto manje je sasvim razumno. Ako nisi za pregovaranje uživo, porukom nakon pregleda možeš ponuditi realnu cenu."

Takođe su savetovali da auto ne pregleda uveče ili po kiši, a ako je hauba već topla pre dolaska, to može biti znak da prodavac nešto skriva.

I najvažnije, većina korisnika naglasila je da devojka ne ide sama: "Najbolje da povedeš nekoga i neka se obuče kao automehaničar. Odjednom ćeš izgledati ozbiljnije i moći ćeš bolje pregovarati".