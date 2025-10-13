Slušaj vest

Direktor policije Republike Srbije general policije Dragan Vasiljevićsastao se danas u Beogradu sa direktorom Savezne policije Republike Austrije Mihaelom Takačem.

Na sastanku je razgovarano o aktuelnim bezbednosnim izazovima i dosadašnjim uspešnim zajedničkim akcijama policije Republike Srbije i Austrije u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma i iregularnih migracija.

1/8 Vidi galeriju Sastanak direktora policije Srbije i Austrije Foto: MUP Srbije

U kontekstu borbe protiv iregularnih migracija istaknut je značaj Kancelarije za zajedničke operacije u Beču koja je formirana u cilju razmene informacija o rutama, kretanju iregularnih migranata, zajedničkim aktivnostima na planu suzbijanja iregularnih migracija i učešću u zajedničkim međunarodnim akcijama.

Poseban akcenat stavljen je na dalji razvoj saradnje i unapređenje zajedničkih aktivnosti u cilju jačanja bezbednosti u regionu, kao i celokupnoj teritoriji EU.