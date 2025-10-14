Slušaj vest

Na planinskom terenu u rejonu Ovčarsko-kablarske klisure u toku je realizacija naprednog kursa veranja i gorske službe spasavanja za pripadnike 72. brigade za specijalne operacije.

Ovo specijalizovano usavršavanje traje tri nedelje i realizuje se radi praktičnog i metodskog osposobljavanja polaznika za samostalno izvođenje obuke u veranju i realizaciju zadataka traganja i spasavanja na planinskom i teško prohodnom zemljištu. Poseban cilj obuke je unapređenje veština za upotrebu planinarske i opreme za spasavanje, organizovanje bezbednog boravka i izvršavanja borbenih zadataka na planini leti.

Posle uspešno savladanog teorijskog dela u kasarni, polaznici sada u vežbovnom prostoru realizuju sadržaje praktične obuke koji obuhvataju uvežbavanja tehnika i taktika kretanja po nepristupačnom terenu, veranja po strmim liticama i spasavanja i evakuacije ugroženih osoba.

U obuci se koristi najsavremenija oprema za veranje, planinarenje i spasavanje, kojom su opremljene specijalne jedinice Vojske Srbije, što polaznicima omogućava da unaprede svoje tehničke veštine i steknu iskustvo u primeni najnovijih tehnologija u oblasti traganja i spasavanja.

Uspešnom realizacijom ovog kursa, 72. brigada za specijalne operacije dobiće nove sertifikovane i osposobljene izvođače obuke za izvršavanje složenih i visokorizičnih zadataka u službi traganja i spasavanja i ujedno će unaprediti sposobnosti borbenih timova da efikasno odgovore na situacije koje ih mogu očekivati u realnoj borbenoj situaciji na teško prohodnom planinskom terenu.