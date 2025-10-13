Slušaj vest

Izraelsko-srpski muzičar Alon Ohel, koji je danas zajedno sa ostalim taocima oslobođen od strane palestinske militantne grupe Hamas, u svojoj prvoj javnoj poruci istakao je da mu je "pesma bila njegova snaga" i da je ona "kraj njegove patnje".

"Moja pesma je moj povetarac, moj otvoreni prozor, moja snaga, smeh i suze, kraj mojoj patnji. Kod kuće sam", napisao je Alon Ohel na tabli dok se nalazio u helikopteru na putu ka bolnici u Izraelu, a koja se vidi na fotografiji koju su objavile Izraelske odbrambene snage (IDF).

Nakon oslobađanja iz Pojasa Gaze, Ohela je prvo preuzeo Crveni krst, a potom je, zajedno sa ostalim taocima, predat Izraelskim odbrambenim snagama (IDF), koje su ga helikopterom prevezle u bolnicu u Izraelu zajedno sa porodicom.

Alon je fotografisan dok sedi nasmejan u helikopteru, između majke i oca, držeći tablu na kojoj je napisao svoju prvu poruku nakon što je pušten na slobodu.

Alon je prisustvovao muzičkom festivalu Nova 7. oktobra 2023. godine, kada su pripadnici Hamasa upali na jug Izraela i oteli njega zajedno sa još 250 taoca. U zarobljeništvu je proveo 738 dana.

U bolnici će Ohel proći kompletan lekarski pregled. Dok je bio zatočen u tunelima Hamasa, njegova majka je javnosti prenosila da je izgubio vid na jedno oko, bio okovan lancima i da je moguće da ima i druge zdravstvene tegobe, koje će sada biti detaljno utvrđene.