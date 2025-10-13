Društvo
PRESEK STANJA NA GRANICAMA TOKOM VEČERI: Automobili, na prelazima prolaze bez zadržavanja, kamioni čekaju od sat do tri sata
Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili, na graničnim prelazima, prolaze bez zadržavanja dok kamioni čekaju od sat do tri sata.
Kamioni, na prelazu Gradina sa Bugarskom čekaju jedan sat a na prelazima Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom i Kelebija sa Mađarskom dva sata da izađu iz Srbije.
Na prelazima Batrovci i Šid sa Hrvatsm kamioni čekaju tri sata a na prelazu Bezdan jedan sat da napuste Srbiju, navodi se.
