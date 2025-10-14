Slušaj vest

Praznik Pokrov Presvete Bogorodice, koji se u narodu još naziva Pokrovice, obeležava se svake godine 14. oktobra i jedan je od najvoljenijih dana u pravoslavnom narodu, naročito među ženama. Ovaj dan posvećen je sećanju na čudesno javljanje Presvete Bogorodice u Carigradu, u crkvi u Vlaherni, gde se 911. godine pojavila tokom noćne molitve, raširivši svoj pokrov (omofor) nad vernim narodom kao znak zaštite i utehe.

Taj čin simbolično predstavlja Božiju milost i Bogorodičinu brigu za ljude. Veruje se da ona svojim pokrovom štiti sve koji joj se obraćaju sa verom i molitvom, a posebno žene, majke i decu.

Zaštitnica žena, majki i doma

Pokrov Presvete Bogorodice se oduvek smatrao ženskim praznikom. Na ovaj dan žene ne rade teške poslove, ne peru veš, ne predu, ne kuvaju ništa zahtevno, niti rade u polju. Umesto toga, dan provode u molitvi, miru i zahvalnosti.

Veruje se da Bogorodica posebno sluša ženske molitve tog dana. Devojke koje žele da se udaju, žene koje žele decu ili majke koje mole za zdravlje svoje porodice, veruju da se svaka iskrena molitva može čuti baš na Pokrov.

U mnogim krajevima postoji običaj da žene odu u crkvu, zapale sveću i donesu mali dar — najčešće peškir, maramu ili platno. Taj dar se simbolično "stavlja pod pokrov" Bogorodice, kao znak predanja pod njenu zaštitu.

Foto: Shutterstock

Običaji i narodni rituali

U narodu je uobičajeno da se na ovaj dan ne započinje ništa novo, već da se završi ono što je započeto — jer Bogorodica pomaže onima koji su u miru i sabranosti.

U mnogim mestima organizuju se vašari i seoska okupljanja, jer se veruje da ovaj praznik donosi blagostanje, pomirenje i zajedništvo.

Žene se ujutru umivaju svetom vodom, a neke čuvaju i kapljicu osveštane vode sa Pokrova verujući da ona donosi zdravlje, plodnost i mir u domu.

Takođe, postoji verovanje da žene koje tog dana iskreno zamisle želju i izgovore molitvu Presvetoj Bogorodici mogu očekivati da će im se želja ispuniti — naročito ako je u pitanju želja vezana za porodicu, ljubav ili zdravlje.

Šta nikako ne valja raditi Na dan Pokrova Presvete Bogorodice ne valja raditi teške poslove, nositi teret, prati rublje, raditi sa vunom ili tkaninom. Ne savetuje se ni svađa, psovanje ili ogovaranje, jer se veruje da Bogorodica tog dana obilazi domove i pazi da li ljudi žive u miru.

Takođe, žene se uzdržavaju od posla i kućnih obaveza kako bi mogle da se posvete molitvi i unutrašnjem miru.

Molitva koja ispunjava ženske želje

Mnoge žene se na ovaj dan mole rečima:

"Presveta Bogorodice, pokrij me svojim pokrovom, zaštiti moju porodicu, blagoslovi moj dom, usliši moju molitvu i ispuni ono što je u srcu čistom i poštenom."

Veruje se da Bogorodica čuje iskrene molitve, posebno one koje dolaze iz srca žene — bilo da traži dete, ljubav, mir u domu, ili zdravlje za svoje najmilije.

Foto: Shutterstock

Dan zaštite, utehe i nade

Pokrov Presvete Bogorodice nije samo praznik zaštite, već i dan kada se svako može setiti da nije sam — da postoji nebeska majka koja čuva i brani sve koji veruju u dobro.

Zato se kaže da Bogorodica “pokriva” ne samo tela, već i duše, i da svako ko joj se obrati sa verom može osetiti njenu blagost i pomoć.

Za mnoge žene, Pokrov je dan kada se obnavlja nada. Mnoge svedoče da su se baš tog dana njihovi životi promenili — da su dobile dete, izlečile se, pronašle mir ili ljubav.