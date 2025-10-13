Slušaj vest

Novinar Mladen Mijatović, koji je proveo dve godine kao prvi savetnik i konzul u Ambasadi Srbije u Tel Avivu, oglasio se povodom oslobađanja državljanina Republike Srbije Alona Ohela, koji je do danas bio u dvogodišnjem zarobljeništvu kao taoc u pojasu Gaze.

- Tokom mog rada u ministarstvu spoljnih poslova, prilikom službe u ambasadi u Tel Avivu, imao sam priliku da više puta razgovaram sa Alonovom majkom, Idit Ohel. Moram da kažem da je u pitanju jedna veoma hrabra žena koja je u svakom trenutku verovala da će njen sin biti oslobođen i da će ova priča imati srećan kraj - rekao je, pa nastavio:

- Idit Ohel je više puta istakla u javnim nastupima koliko je srećna i ponosna što ima konkretnu i direktnu podršku Republike Srbije, predsednika Aleksandra Vučića i ministra spoljnih poslova Marka Đurića. Idit Ohel je o svemu govorila više puta u različitim institucijama širom sveta gde je putovala kako bi širila istinu i kako bi doprinela i uticala da se taoci, dakle osobe zarobljene u pojasu Gaze oslobode. To se danas konačno i obistinilo - zaključio je Mijatović.

Podsećanja radi, Alona Ohela je nakon oslobađanja iz Pojasa Gaze prvo preuzeo Crveni krst, a zatim je, zajedno sa ostalim taocima, predat Izraelskim odbrambenim snagama (IDF), koje su ga helikopterom prevezle u bolnicu u Izraelu sa porodicom.

Alon je boravio na muzičkom festivalu Nova 7. oktobra 2023. godine, kada su pripadnici Hamasa upali na jug Izraela i oteli njega i još 250 taoca. U zarobljeništvu je proveo 738 dana.