Danas oko 17 časova, na magistralnom putu između Prijepolja i granice sa Crnom Gorom, u mestu Gračanica, dogodila se saobraćajna nezgoda.

U udesu je učestvovalo jedno vozilo sa crnogorskim tablicama.

Fotografija objavljena na Instagram stranici 192 pokazuje da se vozilo prevrnulo na stranu, a gotovo sav sadržaj automobila je rasut po putu.

Stanje putnika i uzrok nezgode još uvek nisu poznati.

Kurir.rs

