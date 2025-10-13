Društvo
DŽIP CRNOGORSKIH TABLICA SE PREVRNUO, SVE STVARI POISPADALE: Saobraćajna nezgoda kod Prijepolja, objavljena fotografija s lica mesta (FOTO)
Danas oko 17 časova, na magistralnom putu između Prijepolja i granice sa Crnom Gorom, u mestu Gračanica, dogodila se saobraćajna nezgoda.
U udesu je učestvovalo jedno vozilo sa crnogorskim tablicama.
Fotografija objavljena na Instagram stranici 192 pokazuje da se vozilo prevrnulo na stranu, a gotovo sav sadržaj automobila je rasut po putu.
Stanje putnika i uzrok nezgode još uvek nisu poznati.
