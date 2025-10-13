Slušaj vest

Izraelsko-srpski državljanin Alon Ohel, koji je u zatočeništvu Hamasa proveo dve godine, svirao je klavir prvi put od 7. oktobra 2023. godine u bolničkoj sobi u Tel Avivu, rekla je njegova majka Idit Ohel za Kanal 12.

Alon Ohel, koga je danas zajedno sa ostalim taocima oslobodila palestinska militantna grupa Hamas, napisao je u prvoj poruci javnosti da je "pesma njegova snaga i kraj njegovoj patnji".

"Pre nekoliko minuta, sedeo je za klavirom u svojoj sobi i malo svirao, nakon dve godine bez dodirivanja klavira", rekla je njegova majka Idit, dodajući da će se polako vratiti sviranju na nivou na koji je navikao.

1/11 Vidi galeriju Oslobađanje izraelskih talaca iz ruku Hamasa, među njima i srpski državljanin Alon Ohel (na slici sa naočarama na licu) Foto: Jehad Alshrafi/AP, Abdel Kareem Hana/AP

Ohelova porodica je koristila donirane klavire širom sveta kao način da podigne svest o njegovoj teškoj situaciji.

Na pitanje o lošem stanju Alonovog desnog oka, njegova majka je rekla da on "vrlo malo vidi na desno oko".

"Još nije prošao iscrpne testove, videćemo", dodala je Idit Ohel.

Idit naglašava da njen sin ne zna ništa o tome šta se dogodilo u Izraelu u poslednje dve godine, osim da je bio rat.

"Bio je šokiran kada je video toliko ljudi na Trgu talaca i strance koji drže njegovu sliku. Idemo korak po korak, Alonovim tempom", rekla je njegova majka.