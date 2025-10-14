Slušaj vest

Izložba Vojnog muzeja pod nazivom „Dostojni – značajne godišnjice srpske istorije kroz odlikovanja iz zbirke Vojnog muzeja“ otvorena je večeras u galeriji Narodnog muzeja Kruševac, u sklopu obeležavanja 14. oktobra - Dana oslobođenja Kruševca.

Vršilac dužnosti pomoćnika ministra odbrane za ljudske resurse Siniša Radović, otvarajući izložbu, istakao je da postoje reči koje imaju veću težinu i veći značaj od ostalih, i da su to reči koje predstavljaju simbole najviših vrednosti u ljudskom društvu.

- Jedna od tih reči je „sloboda“ i za srpski narod ova reč ima posebno značenje. I kada u Srbiji izgovorimo reč „sloboda“ to označava i borbu i tradiciju i istoriju naroda i neprolaznu vrednost koju smo osvajali i čuvali i za koju se i dalje borimo. Za nas sloboda označava i sve oslobodilačke ratove, sve borbe, bitke, nebrojane žrtve podnete da bi se odbranila i ponovo zadobila sloboda. Pamtimo i nikada ne zaboravljamo cenu koju je naš narod plaćao da bi dostigao i zadržao slobodu – rekao je pomoćnik ministra Radović.

On je naglasio da se, u danima kada se obeležava oslobođenje grada Kruševca, građani Lazarevog grada sa posebnim pijetetom prisećaju svega što je njihov grad podneo kroz istoriju da bi danas bio slobodan.

- Žrtve predaka za slobodu izvojevanu potomcima nikada se ne smeju zaboraviti. Naša je dužnost, ali pre svega čast, da očuvamo tekovine borbe za slobodu i s poštovanjem ne prepustimo zaboravu nijednu žrtvu koju je u toj borbi naš narod podneo. Izložbom koju danas otvaramo takođe slavimo slobodu. Slobodu našeg grada, našeg naroda i naše zemlje. Stubovi naše slobode jesu vrline i duhovna snaga našeg naroda, naša hrabrost, požrtvovanost i pravdoljubivost – naglasio je pomoćnik ministra Radović.

1/5 Vidi galeriju Otvorena izložba Vojnog muzeja u Narodnom muzeju Kruševac Foto: Nikola Mladenovic/nikola@pjermedia.com

Direktor Vojnog muzeja major Mile Miković istakao je da se u fondu Vojnog muzeja nalazi veliki broj ordenja, medalja i spomenica koji su pripadali velikanima naše zemlje, a da je deo najznačajnijih večeras predstavljen kruševačkoj javnosti kroz izložbu „Dostojni - značajne godišnjice srpske istorije kroz odlikovanja iz zbirke Vojnog muzeja“.

- Plemenitost, hrabrost, ljubav prema slobodi i čovečnosti, ukratko sve ono što nas čini ljudima, predstavljalo je svetionik u prošlosti, predstavlja putokaz danas i smernica je za budućnost. Čuvajmo vrline i sećajmo se duha predaka, kako ne bismo zaboravili ono najvrednije. Budimo dostojni potomci ranijih generacija i dostojni preci budućim naraštajima – rekao je major Miković, zahvalivši Narodnom muzeju Kruševac na prilici da Vojni muzej bude deo obeležavanja velikog praznika – Dana oslobođenja Kruševca.

Direktor Narodnog muzeja Kruševac Nikola Pantelić istakao je da Kruševac – grad slavne prošlosti, grad Cara Lazara i Kosovskog zaveta, ali i grad koji je u oba Velika rata podneo velike žrtve, danas sa ponosom neguje kulturu sećanja.

- Podsećajući se tih dana i junaka koji su izneli teret borbe za slobodu, mi ne čuvamo samo prošlost, mi čuvamo vrednosti koje su temelj našeg nacionalnog i moralnog identiteta. Narodni muzej Kruševac sa posebnim poštovanjem pozdravlja kolege iz Vojnog muzeja, koje već više od jednog veka čuvaju uspomene na vojnu, državnu i kulturnu istoriju Srbije – rekao je Pantelić izrazivši zahvalnost Vojnom muzeju na prilici koja je ukazana građanima Kruševca i Rasinskog okruga da budu deo izuzetne zbirke.

Izložba „Dostojni – značajne godišnjice srpske istorije kroz odlikovanja iz zbirke Vojnog muzeja“ autora višeg kustosa Vojnog muzeja Bojana Vićentića premijerno je otvorena u Vojnom muzeju povodom Dana Vojske Srbije u aprilu ove godine. Izložbena postavka idejnom osnovom podseća na herojske poduhvate našeg naroda u ratovima za oslobođenje od 1815. do 1945. godine.