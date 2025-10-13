Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić održao je u Gradskoj upravi sastanak sa predstavnicima deset boračkih udruženja iz Kruševca. Na sastanku su prisustvovali i državni sekretar u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja Sanja Lakić i gradonačelnik Ivan Manojlović.

Razgovarano je o statusnim pitanjima boraca i uručivanju boračkih spomenica ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca.

Na teritoriji Kruševca više od 2500 boraca ostvaruje pravo na ovo posebno nacionalno priznanje koje se dodeljuje licima koja su stekla status borca prema Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.

-Ovaj čin je simbol poštovanja i zahvalnosti prema onima koji su dali najviše za ootadžbinu. Kruševac je oduvek bio slobodarski grad, grad časnih i poštenih ljudi koji su kroz istoriju uvek znali da stanu u odbranu svoje zemlje i svog naroda. Upravo zato uručenje ovih spomenica predstavlja simbol iskrene zahvalnosti svima koji su se borili za slobodu koju danas uživamo. Ministarstvo odbrane nastaviće da neguje tradiciju i brine o onima koji su branili Srbiju, izjavio je ministar Bratislav Gašić.

Prema rečima državne sekretarke Sanje Lakić, Kruševac je prvi grad u Srbiji koji će sva boračka udruženja okupiti pod jednim krovom – Domom boraca koji je u izgradnji.