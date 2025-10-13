Slušaj vest

Na keju reke Kolubare u Valjevu održana je 19. Čvarkijada, na kojoj su posetioci uživali u pravljenju i degustaciji duvan i šoder čvaraka

1/8 Vidi galeriju Čvarkijada u Valjevu Foto: Dejan Iganjatović

Duvan čvarci ili šoder čvarci? Za gurmane izuzetno teška dilema, pa je degustacija obe vrste sigurno najbolje solomonsko rešenje.

Na radost brojnih ljubitelja, Valjevo je minulog vikenda 19. put bilo domaćin Čvarkijade.

Čvarkijada je tradicionalna gastronomska manifestacija koja na keju reke Kolubare okuplja proizvođače dve vrste čvaraka iz cele Srbije. Prepune tezge „srpskog kavijara od svinje“ i drugih mesnih poslastica, sjajna atmosfera podmazana tamburašima, ogromne gužve, upečatljivi su utisci sa ove manifestacije.

Recept za najbolje čvarke

Valjevo je uspelo da brendira duvan čvarke, za razliku od šoder čvaraka, koji imaju prefiks „vojvođanski“.

Kako kažu, tajna dobrih valjevskih duvan čvaraka je u dugom kuvanju. Naravno, dobrih čvaraka nema bez mesa i masnoće. Duvan čvarci se kuvaju 10-11 sati na blagoj vatri, dok se šoder čvarci spremaju daleko brže, praktično se prže tri-četiri sata. Non-stop mešanje je jako bitan detalj.

Pravi majstori znaju da procene kada duvan čvarci dobijaju pravu boju, da ih ne presuše i ne budu previše masni i kada ih treba skinuti s vatre. Tada se kroz platno cede stegama, rastresu i usole.

Cena u rangu prasetine

Dodaju i da se duvan čvarci prave od zrelih, starijih svinja, nikako od mladih.

Kejom je i ove godine prošlo desetine hiljada posetilaca koji su na licu mesta mogli da probaju proizvode, ali i da isprate sam proces pravljenja čvaraka.

Cena duvan čvaraka je bila 2.000 dinara, kolika je i cena kilograma prasećeg pečenja. Šoder čvarci su koštali prosečno 1.700 dinara, dok je cena jagnjećeg pečenja išla i do 2.500 dinara.