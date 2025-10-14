Vozače očekuju dobri dnevni uslovi za vožnju ali treba da obrate pažnju u večernjim satima kad je hladnije. Kolovozi zbog magle ili sumaglice mogu biti vlažni, što može da dovede do proklizavanja.
ČUVAJTE SE PROKLIZAVANJA U VEČERNJIM SATIMA: AMSS upozorava vozače na maglu i sumaglicu
Zadržavanja za teretna motorna vozila zabeležena su samo na prelazima Šid i Batrovci, gde se na izlazu čeka po 180 minuta, saopštio je Auto-moto savez Srbije.
Na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na auto putevima.
Obustava teretnog saobraćaja preko graničnog prelaza Bogojevo - Erdut za teretna vozila ukupne mase veće od 7,5 tona, a koja je uvedena 11. marta, i dalje je na snazi.
Kurir.rs
