Zadržavanja za teretna motorna vozila zabeležena su samo na prelazima Šid i Batrovci, gde se na izlazu čeka po 180 minuta, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na auto putevima.

Obustava teretnog saobraćaja preko graničnog prelaza Bogojevo - Erdut za teretna vozila ukupne mase veće od 7,5 tona, a koja je uvedena 11. marta, i dalje je na snazi.

