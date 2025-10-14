Slušaj vest

Kurir televizija obavila je istraživanje na temu kako funkcioniše trasport organa u Srbiji. Obuhvaćen je svaki aspekt, od donora, preko policijskih prestretača, do lekara i onih koji čekaju organ. Uključeni u proces govorili su o izazovima i efikasnosti sistema.

Slaviša Lakičević, načelnik Uprave Saobraćajne policije MUP, objasnio je na koji način Ministarstvo unutrašnjih poslova doprinosi bezbednom transportu organa.

- Ono što je urađeno od strane Ministarstva zdravlja i Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i svih drugih koji učestvuju u ovoj aktivnosti je da smo maksimalno pojednostavili naš zadatak. Ovako složeni zadaci moraju imati najjednostavnija rešenja. Mnogo toga se ne vidi, a to je pre svega kada dobijemo poziv od medicinskog tima ili od Ministarstva zdravlja - kaže Lakčević.

Napomenuo je da je svaki sekund koji prođe tokom transporta veoma važan, te da su zato preduzeti određeni koraci.

- Odmah se obaveštavaju policijski službenici koji upravljaju specijalnim vozilima ili presretačima da se upute na destinaciju, da preuzmu organ i dovezu ga do kliničkog centra u Beogradu ili gde se vrši eksplantacija. U istom momentu svakako se obaveštava operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova, koji po dubini, odnosno na teritoriji policijskih uprava, odmah daje obaveštenja o prioritetu za ovo vozilo. Naravno, obaveštavaju se i putari, eventualno zbog nekih zastoja ili radova i svega ostalog. Naravno, policijski službenici koji neposredno rade na izvršenju ovog složnog zadatka, da psiho-fizički budu spremni i za ovaj izazov.

Ivan Lapčević iz perspektive policijskog službenika govorio je o samoj proceduri.

- Procedura je prilično jednostavna, što je od velike važnosti za zadatke koje ne treba odlagati. Angažovanje policijskih službenika zavisi od medicinskog tima koji je zadužen za transplantaciju organa. Nakon što od njih dobijemo mesto i vreme polaska, odnosno destinaciju sa koje treba preuzeti i na koju treba izvršiti transport organa, mi smo spremni u najkraćem mogućem roku.

Kako sve polazi i završava se akcijom medicinskog osoblja, za Kurir televiziju na ovu temu govorio je i dr Saša Knezević, anesteziolog UKC Srbija.

- Nekada je potrebno da idemo u udaljene donorske bolnice ili kliničke centre, sa kojima sarađujemo i razmenjujemo organe, kao što su Univerzitetski klinički centar Vojvodine, Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu i u Nišu. U tu svrhu su nam nekad potrebne saradnje drugih službi i drugih ministarstava, tako da koristimo Ministarstvo unutrašnjih poslova, njihova službena vozila, presretače u datom transportu. Organizovali smo transport organa iz Kliničkog centra u Kragujevcu u Klinički centar Srbije, u Klinički centar Vojvodine i Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršova - objašnjava Knežević.

