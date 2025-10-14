Slušaj vest

Slučajevi korona virusa i dalje rastu u Velikoj Britaniji, a sve više ljudi u Srbiji žali se na bolno grlo ili promukao glas. Zvanično je registrovano skoro 200 slučajeva, dok lekari smatraju da ih ima i više. Problem je što mnogi ne idu na testiranje, iako su ovo jasni simptomi novog soja, poznatog kao Stratus.

Kada je virus prvi put počeo da kruži 2020. godine, njegovi glavni simptomi uključivali su:

povišenu temperaturu ili drhtavicu,

kontinuirani kašalj i

gubitak ili promenu čula mirisa ili ukusa.

Međutim, kako je virus vremenom mutirao i pojavile su se nove varijante, mnogi ljudi sada doživljavaju simptome slične prehladi. Najnovija varijanta u cirkulaciji je XFG, poznata i kao Stratus. Pojavila se ove godine, ali je ubrzo postala dominantna varijanta u Velikoj Britaniji.

Najnoviji podaci Agencije za bezbednost zdravlja Velike Britanije (UKHSA) pokazuju da je 82 odsto svih zabeleženih slučajeva korone u Engleskoj između 1. i 14. septembra bilo upravo varijanta Stratus.

Pojavio se novi soj kovida Foto: Shutterstock

Simptomi kao kod prehlade

Dr Kajvaan Kan, lekar opšte prakse sa "Harli Strita" i osnivač "Hana London Klinike", otkrio je ključne simptome najnovije varijante korone na koje treba obratiti pažnju.

"Još uvek možete da imate neke od istih simptoma kao kod obične prehlade, poput kašlja ili curenja nosa, ali primećujemo mnogo češću promuklost glasa. To nije obavezni simptom, može da se javi i kod obične prehlade, ali kod korone može doći i do upale grla i te promuklosti", rekao je za "Miror" dr Kan.

Ovo se donekle razlikuje od simptoma kod drugih varijanti.

"Može da se javi oštar bol u grlu, ali i gubitak ukusa. Verovatno je ređe nego kod prvih varijanti, ali može da ukaže na koronu", dodao je doktor.

Uprkos drugačijim simptomima, stručnjaci kažu da varijanta Stratus najverovatnije ne predstavlja veći rizik od prethodnih tipova korone niti da čini ljude ozbiljnije bolesnima.

Dr Kan savetovao je rano testiranje na koronu za one koji su podložniji ili imaju oslabljen imuni sistem.

Simptomi su slični kao kod prehlade Foto: Shutterstock

"Kod korone možete da dobijete antivirusne lekove, ali to će biti korisno samo ako se testirate veoma rano. Ako ste imunokompromitovani ili imate neki drugi zdravstveni problem, testiranje može da pruži informacije vašem lekaru opšte prakse i on može da razmotri antivirusnu terapiju".

Kompletna lista simptoma Stratusa, prema NHS-u i UKHSA: povišena temperatura

kašalj

kijanje

curenje nosa

gubitak mirisa

promuklost

bol u grlu

bolovi u mišićima

glavobolja

mučnina

povraćanje

dijareja