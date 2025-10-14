Slušaj vest

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 92,9 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.

Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu.

Šire se oboljenja slična gripu

U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

Oboljenja slična gripu

- U toku 40. izveštajne nedelje, od 29.9.2025. do 5.10.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 6.193 slučaja oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 92,9/100.000 stanovnika. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period. Intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok procena trenda incidencije oboljenja sličnih gripu ukazuje da je trend u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom - saopštio je "Batut" i dodao:

- U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 315,43/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (200,86/100.000 stanovnika).

Akutne respiratorne infekcije

- U toku 40. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.654 slučaja ARI, sa stopom incidencije od 902,6/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa incidencije je nešto viša u poređenju sa prethodnom nedeljom (876,43/100.000 stanovnika), dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 17% (1056,4/100.000 stanovnika).

Najviše je obolelih u utrasnoj grupi od nule do 14 godina

Laboratorijski potvrđeni slučajevi u sezoni nadzora nad gripom 2025/2026.

U 40. izveštajnoj nedelji nije bilo registrovanih laboratorijski potvrđenih slučajeva obolevanja od gripa.

Kako navodi Batut, u toku 40. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.654 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI).