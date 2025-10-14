Slušaj vest

Prvi putnici iz trećih zemalja, među kojima su i državljani Srbije, u nedelju su imali priliku da pređu granicu uz primenu novog Entry/Exit System (EES) sistema, koji je zvanično stupio na snagu 12. oktobra na prelazu Bajakovo.

Prvi prelazak - registracija u sistem

Prilikom prvog prelaska granice nakon uvođenja EES-a, procedura je nešto duža jer se tada putnik po prvi put registruje u sistem. Na punktu se predaje pasoš, zatim se skenira lice i uzimaju otisci četiri prsta desne ruke. Time se kreira EES dosije koji ostaje sačuvan u bazi podataka.

Procedura je jednostavna i, kada sistem radi bez smetnji, traje manje od jednog minuta, mada može potrajati do četiri-pet minuta ukoliko dođe do tehničkih zastoja.

Sledeći prelazak - samo prepoznavanje lica

Kako je objasnio Denis Kukec, pomoćnik načelnika Službe za susedne zemlje u Upravi za granicu Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, svaki sledeći prelazak granice za već registrovane putnike biće znatno brži.

"Kada se osoba koja je već registrovana pojavi ponovo na ulaznoj ili izlaznoj kontroli, biće verifikovana samo po prikazu lica uživo", rekao je Kukec i dodao da se to odnosi i na ulazak i na izlazak iz Šengenskog prostora.

Dakle, svaki naredni putnik moraće nakratko da izađe iz vozila, ali će se verifikacija obavljati isključivo putem biometrijskog prikaza lica, bez ponovnog uzimanja otisaka prstiju.

Foto: Marko Karović

EES na aerodromima

Na aerodromima u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Puli, Zadru i Rijeci dostupni su EES kiosci namenjeni putnicima koji prvi put ulaze u Šengen i još nemaju kreiran dosije.

Postupak uključuje:

skeniranje pasoša,

uzimanje biometrije lica i otisaka četiri prsta,

popunjavanje kratkog upitnika uz podršku na 15 jezika.

Nakon toga, podaci se automatski unose u sistem, a putnik pristupa policajcu na granici. Ceo proces na kiosku traje manje od jednog minuta. Za sada sistem funkcioniše dva sata dnevno, dok će od aprila sledeće godine raditi 24 sata dnevno.

Gužve i prelazni period

Tokom prvih šest meseci primene sistema očekuju se povremena zadržavanja, posebno na drumskim prelazima. Nadležni ističu da će carinski službenici moći privremeno da obustave primenu EES-a ukoliko se stvaraju velike gužve, kako bi se izbegao kolaps na granici.

Za autobuse je procedura nešto složenija, a prema prvim procenama, za jedan ceo autobus potreban je oko sat vremena da pređe granicu.

ETIAS – dodatna provera, ali ne i zamena za EES

Uz EES, putnici često pominju i ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), ali je važno znati da ETIAS nije povezan sa EES-om.

EES beleži ulazak i izlazak iz zemalja Šengena i potpuno je besplatan.

ETIAS je elektronska dozvola za ulazak, slična američkom ESTA sistemu, i naplaćivaće se 20 evra kada postane operativan, što se očekuje krajem 2026. godine.

ETIAS važi do tri godine ili do isteka pasoša, ako pasoš ističe ranije. Registracija će se obavljati online pre putovanja i predstavlja dodatnu bezbednosnu proveru, a nije viza.

Važno za građane Srbije

Građani Srbije i dalje putuju bez vize u zemlje Evropske unije i mogu da borave do 90 dana, a novi sistemi EES i ETIAS ne menjaju vizni režim.