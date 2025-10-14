Slušaj vest

Kako se temperature spuštaju i sezona grejanja počinje, stručnjaci i nadležni ponovo upozoravaju na važnost ispravnih dimnjaka i kotlova. Iako dimnjak mnogi doživljavaju samo kao cev kroz koju izlazi dim, on je zapravo najkritičnija tačka svake kuće ili zgrade u kojoj se loži vatra. Svake godine, nečisti dimnjaci i zapušteni kotlovi predstavljaju najčešći uzrok požara u domaćinstvima tokom zimskih meseci.

Jedan od dimnjačara, Đuro Bajčev, opisao je koliko su velike gužve ovih dana.

- Pre neki dan mi se ispraznila baterija koliko je bilo različitih poziva. Sada najviše traže popravke šporeta, podzide šporeta, čišćenje odžaka i kotlova, to najviše ima - rekao je on.

Govoreći o važnosti redovnog čišćenja dimnjaka, dodao je:

Foto: Kurir Televizija

- Važno je da se dimnjak ne bi zapalio i da dobro gori vatra i dobro greje. Ako su suva drva i kad je kotao u pitanju, mnogo manje treba nego kad su vlažna drva i ako nije očišćen.

On je samo juče imao 12 intervencija, a pozivi stižu iz svih delova Moravičkog okruga, pa i iz okolnih mesta poput Ljiga i Kragujevca. Paljenje dimnjaka je, prema rečima stručnjaka, najčešći uzrok požara u domaćinstvima u zimskom periodu, ali broj poziva pokazuje da je apel vatrogasaca kod građana dao rezultate.

- Smola se stvara isparavanjem mokrih drva kad se lože, isparava voda i ona stvara smolu, to je ono što se cakli. To je lako zapaljivo, jer kad je toplo, ono ispari i samo jedna varnica to zapali, onda se stvara velika, ogromna temperatura i do 1.000 stepeni, a ima odžaka koji su u lošem stanju, ne mogu da izdrže to i dolazi do pucanja - objasnio je Bajčev.

Kako pravilno održavati dimnjak u zimskom periodu? Saveti od ključnog značaja - ovako ćete se bolje i laše ugrejati, a rešiti mogućnosti od izbijanja požara Izvor: Kurir televizija

Takođe je pojasnio i zašto je važno postavljanje tzv. kapa na dimnjake.

- Metalne poklopce stavljaju samo na dimnjake koji su urađeni od elemenata, zbog toga što elementi ne upijaju vodu. Odnosi se na vodu, kišu, sneg, susnežicu i tako. A odžaci urađeni od cigala, ne, tu nije potrebno uopšte jer cigla sama po sebi upija vodu - rekao je.

U zavisnosti od obima posla, intervencija dimnjačara traje od sat i po do dva, a cena je neuporedivo manja od štete koju može izazvati požar.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs