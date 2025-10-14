Slušaj vest

- Njoj će ceo život biti potrebna pomoć i bilo bi mi lakše da znam da ima mesto gde će moći da funkcioniše i da ne može da se povredi. Preteško je kada imate dete sa bilo kakvim smetnjama, mislim da niko to ne može ni da zamisli. Brinemo da jednog dana kada bude sama, ima svoj prostor prilagođen kako bi mogla sama da funkcioniše i obavlja ličnu higijenu - priča majka Jelena.

Trenutno u kući gde žive Irina nema svoj prostor i ne može samostalno da obavlja bilo koju aktivnost. Prepreka jesu visoki pragovi, malo kupatilo gde i oni sami jedva funkcionišu bez dodatnih pomagala za Irinu, prilaz bez rampe i nedostatak prostora...

Irina je pretrpela par teških operacija, ali ono što nisu dobre vesti jeste da tim operacijama lekari nisu uspeli da postignu pun efekat i Irina verovatno neće stati na svoje noge...

Da li možemo da sagradimo Irini novi dom?

Predstavnici fondacije Pokreni Život su posetili Irinu i u dogovoru sa porodicom pokrenuli su kampanju za adaptaciju i izgradnju prve TAR kuće za malu Irinu. Fondacija Pokreni Život je izdvojila 15.000 EUR, a na ovom projektu imamo i podršku kompanije Nevena kolor iz Leskovca.

- Ovim putem želimo da uputimo poziv svim ljudima velikog srca da pomognemo maloj Irini da dobije svoj prostor prilagođen njenim potrebama, kupatilo gde može sama da priđe invalidskim kolicima, rampu i sve što joj bude potrebno za normalan život - pišu iz te fondacije.

Ovo će biti specifičan i jedinstven projekat u Srbiji, a možda i šire jer je u pitanju prva TAR kuća.

Kako da pomognete?

Dinarski račun: 165-0007010855807-48

Devizni račun: RS35165000701118835937

SWIFT: HAABRSBG

Paypal.me/pokrenizivotsrb

Svrha uplate: Za Irinu