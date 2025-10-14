Slušaj vest

U javnosti su se pojavile dezinformacije o navodnom obrušavanju u tunelu na Mišeluku i na Mostu slobode u Novom Sadu. Saobraćaj je bio obustavljen u oba smera, jer su građani prijavili potencijalno oštećenje u tunelu, te su nadležne ekipe izašle na teren i proverile bezbednost tunela.

O tome ko i zašto širi ovakve dezinformacije, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" analizirao je gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin.

- Nije bilo nikakvog obrušavanja u tunelu, nije ni na koji način oštećen. To je prijavilo lice koje je policija nakog toga i privela. Ne samo da ga je privela, već je i obavila informativni razogovor sa njim. To lice je kasnije obišlo sa policajcima tunel kako bi pokazalo gde se urušio. Kada je pozvao vatrogasce rekao je da most puca, a zatim da tunel puca. Nakon toga su dežurne ekipe odmah izašle na teren, obišle tunel i javile da ne vide nikakvo oštećenje - objašnjava Mićin.

Kaže da je nakon toga na lice mesta izašla i inspekcija sa kojom je bio u kontaktu.

- Oni su obišli svaki pedalj tunela, bio je zatvoren saobraćaj, nigde nisu videli nikava oštećenja. To lice je nakon toga izjavilo da se kretalo u koloni vozila, odjednom se pojavila prašina i da je neko vozilo naletelo na bankinu. Posle toga je čuo tutanj. Potpuna konfuzija od strane tog čoveka koji je napravio paniku. Ne znam da li je to uradio namerno, ali je vrlo čudno da kaže da puca most, pa tunel. Potpuno je promenio iskaz koji je dao nakon toga pred policijom.

Sve nadležne službe reagovale su u najkraćem roku, a Mićin kaže da su građani pretrpeli najveću štetu.

- Ne mogu da tvrdim da iza ovoga stoje politički protivnici. Insisitrao sam na tome da se utvrdi odgovornost ovog lica. Nema nikakvog oštećenja ili obrušavana, tunel je sasvim u redu. Pozivam građane da veruju nadležnim službama, a ne pojedincima dok se sve ne ispita. Molim da se ne širi panika na društvenim mrežama.

