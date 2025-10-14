Slušaj vest

U nekadašnjoj Kovid bolnici u Batajnici, otvoreno je Odeljenje za hemodijalizu. Primaće pacijente šest dana u nedelji, u dve smene. Podsetimo, pre tri meseca u toj ustanovi, koja pripada Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, otvoren je i Centar za palijativno zbrinjavanje.

Na Odeljenju za hemodijalizu u nekadašnjoj kovid bolnici u Batajnici najsavremeniji aparati za dijalizu.

Pacijenti dolaze, a među njima je i 84-ogodišnja Mirjana Živković, koja 4 sata provodi pored aparata koji joj pomaže i menja funkciju rada bubrega.

Odeljenje za hemodijalizu pripada Klinici za nefrologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

"Kapacitet je 72 nova pacijenta za hemodijalizu, mi polako popunjavamo mesta, a moći će da dolaze pacijenti uglavnom sa Novog Beograda, Zemuna, Batajnice, Ugrinovaca, u slučaju potrebe primaćemo i druge", kaže prof. dr Aleksandra Pavlović Marković, zamenica direktorke Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije.

"Danas se u Srbiji dijalizira preko 4.500 ljudi, prošlog meseca 4.242. Savremena oprema garantuje bezbedniju, sigurniju i humaniju hemodijalizu, dobiće mir , sigurnost, brigu u boljim uslovima za negu", kaže prof. dr Ivana Stašević Karličić, državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja.

Radi se na tome da se svi kapaciteti nekadašnje kovid Bolnice uskoro osposobe za podršku i pomoć pacijentima u Srbiji.

Podsetimo, pre tri meseca ovde je otvoren i Centar za palijativnu negu. Sada je u njemu oko 30 pacijenata. Do sada je više od 100 dobilo neophodnu pomoć. Najviše je bilo obolelih od raka pluća, digestivnog trakta, neuroloških bolesti i hronične opstruktivne bolesti pluća.