Rekonstrukcija GAK Višegradska i dečje bolnice Tiršova 2 biće završena do 2027. godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove. U rekonstrukciju ginekološko-akušerske klinike Kliničkog centra Srbije uložiće se 40 miliona evra.

O toku radova za Kurir televiziju i jutarnji program "Redakcija" govorio je direktor GAK KCS, prof. dr Aleksandar Stefanović.

- Ovo je jedan izuzetan projekat adaptacije i sanacije naše klinike, klinike koja je ovde useljena i počela da radi 1963. godine. Do danas nismo imali nekih ozbiljnijih adaptacija ni rekonstrukcija. Nešto što smo očekivali i što je sigurno velika i dobra vest ne samo za ginekologiju u Beogradu, nego i za celu Srbiju i ceo region. U prvoj fazi se adaptira i sanira jedna polovina klinike. Mi smo se sa našim poslom preselili u preostalu polovinu, ali smo se lepo organizovali i radimo punim kapacitetom - rekao je Stefanović.

Foto: Kurir Televizija

Direktor je naglasio da pacijentkinje i tokom rekonstrukcije mogu da računaju na pun obim usluga.

- Ono što je važno za naše pacijente svakako je da sve segmente našeg posla mi nastavljamo da radimo u punom kapacitetu. Operacioni blok takođe radi, naša klinika ima preko 8.500 operacija godišnje i taj broj je sve veći i veći i vrlo nam je važno da operativni blok radi kako treba - objasnio je on.

Govoreći o rokovima, Stefanović je naveo da su radovi podeljeni u dve faze.

- Radovi su u dve faze. Prva faza će trajati godinu dana, onda se prelazi na drugu polovinu klinike sa radovima i vraćamo se u tu renoviranu, da tako kažem, tako da dve godine je neki planirani period. Nadam se da će se sve za to vreme završiti. Nije kratak period, moraćemo i malo da se pomučimo, sestre i babice i celo osoblje naše klinike, ali za sada radimo onako kako smo radili i pre rekonstrukcije. Mi praktično radnike ne vidimo dok ne izađemo ovde napolje. Zgrada je pregrađena, zidovima, protiv buke, protiv prašine, tako da mi kada uđemo u kliniku ne vidimo njih, a ni oni nas, tako da sada to teče prilično bezbolno i nadam se da će se tako nastaviti - rekao je direktor klinike.

