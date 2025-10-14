Slušaj vest

Peta beogradska gimnazija od sinoć je pod blokadom - ulazi i izlazi iz škole su zatvoreni, a nastava obustavljena. Grupa učenika i osoba koje tvrde da su roditelji, od sinoć boravi u zgradi škole i onemogućava ulazak zaposlenima i drugim đacima!

- Lica koja su ušla u školu blokirala su sve ulaze i izlaze. Niko ne može ni da uđe ni da izađe. Situacija je katastrofalna! Ovo sada prevazilazi ingerencije škole i postaje pitanje za državu - izjavila je za Kurir Danka Nešović, vršilac dužnosti direktora Pete beogradske gimnazije.

Kako je navela, u školi se nalaze i punoletna i maloletna lica.

U školi se nalaze i punoletna i maloletna lica. Foto: Zorana Jevtić

- Reč je o grupi učenika i osoba koje se predstavljaju kao roditelji, iako ja ne mogu da tvrdim da su to zaista roditelji. Oni od sinoć spavaju u školi i potpuno su je blokirali, što je apsolutno nedopustivo. Jedna grupa dežura na ulazu i jutros nije dozvolila ulazak zaposlenima - objašnjava Nešovićeva.

Prema navodima medija, učenici koji učestvuju u blokadi traže smenu v.d. direktorke, kao i raspisivanje konkursa za novog direktora, uz zahtev da to bude neko iz kolektiva škole.

Za vreme blokade nastava se neće održavati, a protiv direktorke je, kako navodi RTS, podneta i krivična prijava zbog toga što Savet roditelja navodno nije formiran u zakonskom roku.

Direktorka, međutim, tvrdi da su mnogi od ovih zahteva zasnovani na netačnim informacijama.

- Od početka se iznose neistine - od toga da nemam legalan mandat, što nije tačno, jer sam postavljena potpuno u skladu sa zakonom, pa do tvrdnji da su neki zaposleni dobili otkaz. Istina je da nekim kolegama nije produžen ugovor, ali otkaza nije bilo - naglašava Nešovićeva.

Niko nije dobio otkaz, nekima nije produžen ugovor, kaže Nešovićeva Foto: Kurir Televizija

Dodaje da pojedinci traže njenu smenu isključivo zato što im ne odgovara niko koga postavi država.

- Oni žele osobu koja će ispunjavati njihove lične zahteve. Navodno se zalažu za povratak nastavnika kojima nije produžen ugovor, a ti ljudi već mesec i po dana nisu angažovani u školi. Sada se traži njihovo vraćanje što jasno ukazuje da je ovo sada politička akcija, politički poligon. Ova situacija daleko prevazilazi okvire škole i mora se hitno rešiti - poručuje direktorka.

Ističe i da je nastava od početka školske godine tekla nesmetano.